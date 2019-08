Autoblog advies: potente allround SUV voor € 37.5k

Laat iemand anders die afschrijving maar pakken. Voor een fractie van de prijs baad je in weelde!

Dankzij alle fiscale regelingen is het autogebruik tegenwoordig toch wat anders dan voorheen. Neem Martin als voorbeeld. Jarenlang heeft hij diverse BMW’s gereden (zakelijk) en vrij diverse MINI’s (privé). Altijd fijn rijdende auto’s en altijd een prettige garage. Echter, nu de kosten van verschillende auto’s door belastingbeleid dusdanig uit elkaar getrokken worden, stond Martin voor een keuze.

Weer een BMW met de volle bijtelling? Of toch een elektrische auto? Op zich wil Martin wel een elektrische auto, maar er is nog altijd wat weinig keuze. Een Jaguar I-Pace vindt ‘ie te gek, maar die is te duur. In lagere segmenten zijn er geen fatsoenlijke elektrische auto’s die voldoen aan de eisen. Martin heeft er zodoende voor gekozen om zijn wagenpark ‘om te ruilen’. Qua BMW van de zaak doet hij een paar stappen terug. Hij heeft een van de laatste BMW’s 1-Serie mét achterwielaandrijving geregeld. Die auto gebruikt hij alleen zakelijk. De privé-auto mag er juist een paar stappen op vooruit gaan: Martin zoekt een allround SUV.

Het mag best een grote auto zijn. Een zevenzitter zou prettig zijn, maar is geen keiharde eis. Wel moet de auto voldoen aan een aantal eisen zoals een fatsoenlijk infotainmentsysteem, panoramadak, automaat en dergelijke. Oh, voor de zekerheid laat Martin weten dat een stationwagon écht niet aan de orde is. Ja, een stationwagon heeft zijn voordelen, maar een grote SUV heeft de voorkeur. Het zit prettiger en het overzicht is beter. Daarbij is de instap gemakkelijker en ook het insnoeren van de kinderen is eenvoudiger. Waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Bovendien vindt de vrouw van Martin een stationwagon lijken op een lijkwagen.

Dit zijn de wensen en eisen van Martin in een tabel:

Huidige /vorige auto's: BMW 1 Serie (zakelijk, blijft voorlopig) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Alleen Privé Budget: 37.500 Euro, het mag overigens minder. Jaarkilometrage: 15.000 plus een autovakantie Brandstofvoorkeur: Benzine. Moet wel binnensteden binnenkomen. Reden aanschaf andere auto: Nieuwe lease auto. Vorige leaseauto werd wel privé gebruikt. Gezinssamenstelling: Getrouwd, drie kinderen Voorkeursmerken /modellen: Duits en premium No-go modellen / merken: Aziatisch

Wat mis je door de no-go?

Misschien wel de auto die het beste voldoet aan de gestelde eisen. Voor dit geld heb je ook een Lexus RX450h AWD F-Sport (AL10). Ondanks de naam ‘F-Sport’ is ‘ie zeker niet sportief, maar dat is juist de charme van de auto. De Lexus RX450h heeft een zeer geslaagde aandrijflijn. Als je wilt kun je er behoorlijk vlot mee rijden, maar daar nodigt ‘ie niet toe uit. Waar de RX450h uitstekend in is, is de maandelijkse kosten drukken. Het verbruik valt relatief mee, de betrouwbaarheid staat op een hoog niveau en de restwaardes van oude Lexussen/Lexi zijn altijd goed. Nadeel is dat het een vijfzitter is. Tevens weten sommige mensen niet dat een Lexus RX450h heel wat anders is dan een Outlander PHEV. Niet dat je daar veel om zou moeten geven, maar toch. Twee andere Aziaten die absoluut de moeite waard zijn, zijn de Infiniti EX37 en diens non-premium broertje, de Nissan Murano.

BMW X5 xDrive35i (E70)

€ 36.550

2012

45.000 km

Tsja, als BMW je favoriete merk is en je goede ervaringen hebt bij de BMW dealer, is een BMW een goede optie. In vergelijking met de 535i die je nu hebt, zal de motor je bekend voorkomen. Ook in de X5 is de motor keurig en adequaat. Bijzonder snel is ‘ie niet, maar je komt nimmer tekort. De BMW X5 voelt iets agieler aan dan de Q7. De opzet van het chassis is beter, het gewicht is lager en er is gewoon meer aandacht besteed aan prettige rijervaring. Het interieur is bij deze generatie wel een flinke stap minder dan in de Audi: deze SUV’s zijn met name gebouwd voor de Amerikaanse markt, waar men dit wel prima vindt. We vonden enkele exemplaren bij de BMW-dealer, ook met weinig kilometers. De nieuwe generatie is ontegenzeggelijk veel beter, maar wel wat lastiger te vinden met een beperkt aantal kilometers.

Audi Q7 3.0 TFSI quattro

€ 35.950

2011

75.000

De Audi Q7 van de eerste generatie is een enorm slagschip. Als je graag een zevenzitter wil hebben, is de Q7 een serieuze optie. In het budget is een tweede generatie Q7 helaas nog niet mogelijk, want vind ze maar eens met benzinemotor. Bij de vorige generatie waren die trouwens ook zeldzaam. Er staan een paar 4.2’s en 3.6’s te koop, maar die wil je liever niet hebben: het verbruik is bizar en de geleverde prestaties vallen tegen. De 3.0 TFSI daarentegen is wel een geweldige motor: veel koppel, veel vermogen en bij normaal gebruik valt het verbruik mee. Als je gaat rijden merk je overigens dat de Q7 niet alleen enorm is, maar ook zo aanvoelt. Deze auto ‘krimpt’ niet om je heen. Gevoelsmatig moet je een Rijbewijs BC halen en het liefst ook een vaarbewijs. Qua restwaarde kan het een lastige keuze zijn, want dit type wordt oud en zal binnenkort waarschijnlijk sterker gaan dalen in prijs. Deze grote Audi heeft twee broertjes die je kan overwegen. Mocht de Q7 iets te veel van het goede zijn; een Volkswagen Touareg van de tweede generatie is een uitstekend alternatief. Als kilometers niet veel uitmaken, kan een Cayenne van de generatie ‘958’ ook op de oprit staan.

Mercedes-Benz ML350 4-Matic BlueEfficiency (W166)

€ 34.950

2013

75.000

Ook bij deze derde generatie Mercedes-Benz ML zijn de VS-invloeden merkbaar. In vergelijking met een S-Klasse, is alles net even wat grover en plastieker. Echter, het is al wat minder erg dan bij de eerste twee generaties ML. In tegenstelling tot BMW en Audi heeft Mercedes echt gekozen voor een comfortabele afstemming, ook als er een AMG-pakket opzit. Het is heerlijk onthaasten met deze grote Benz. De motor is behoorlijk krachtig, maar daarvoor dien je wel veel toeren te maken. Jazeker, deze V6 is namelijk nog geheel atmosferisch. De latere ML400 (met turbo) is absoluut te prefereren, maar lastig te vinden in het budget, ook al omdat ‘ie slechts één jaar geleverd is.

Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited (WK2)

34.950

2013

75.000 km

De Jeep Grand Cherokee was van oudsher het Range Rover alternatief uit Amerika en eigenlijk de geestelijke opvolger van de Jeep Grand Wagoneer. De Jeep Grand Cherokee combineert terreinvaardigheden met luxe. Zo luxe als de Duitsers is de Grand Cherokee niet. Er zit overduidelijk een verschil in de mate van verfijning. Echter, het verschil is bij lange na niet zo groot als het ooit was. Voor deze generatie Grand Cherokee verzin je een reden om jezelf er overheen te zetten. Een van die redenen kan het uiterlijk zijn, want het is een klassiek gelijnde Jeep. Je krijgt ook veel value for money, want op de Limited zit eigenlijk alles wat je nodig hebt. De 3.6 Pentastar motor is ‘slechts‘ een V6, maar met 286 pk wel behoorlijk krachtig. Het grootste nadeel is eigenlijk de vindbaarheid, er staan er niet heel veel te koop.

Volvo XC90 T8 AWD Momentum

€ 37.950

2015

190.000 km

Je moet heel even geduld hebben, maar de Volvo XC90 is zeker een auto om rekening mee te houden. Ja, in het budget heb je een hele late Gen-1 XC90 met 3.2 zes-in-lijn. Het zijn fantastische auto’s, maar 35 mille betalen voor een XC90 waarvan de basis uit 2002 stamt is gewoon zonde van het geld. Koop dan een XC90 van vijftien jaar oud voor een fractie van het bedrag. De nieuwe generatie begint echter ook binnen bereik te komen. De eerste exemplaren duiken al onder de veertig mille. Die hebben dan wel nog aanzienlijke kilometerstanden. In januari zal de markt ineens een stuk groter zijn, want dan komen er veel uit de lease. Het voordeel van de Volvo XC90 is dat je eigenlijk alles hebt: veel vermogen, veel koppel, een modern uiterlijk en hedendaagse features. Nadelen zijn er ook. De eerste serie XC90’s hadden de nodige kinderziektes. Ook is de vierwielaandrijving kunstmatig, 320 pk gaat richting de voorwielen, de andere 80 naar de achterwielen. Het interieur verdient wel een pluim, niet alleen qua vormgeving maar ook qua ruimte. Wachten tot januari dan maar?

YOLO: Land Rover Range Rover Supercharged 5.0 (L322)

€ 31.950

2011

95.000 km

Dit is de auto die we stiekem allemaal willen, alleen kunnen we hem niet rechtvaardigen. Ja, deze auto heeft een 5.0 liter grote supercharged motor onder de enorme kap. Die heeft ‘ie ook nodig, want de Range Rover is enorm zwaar. De eerste 350 pk heb je alleen al nodig om ‘m fatsoenlijk in beweging te krijgen. Het is met deze krachtbron best een snelle auto, maar de hoeveelheid brandstof die daarmee gepaard gaat is gewoon gênant. Eigenlijk is de TDV8 diesel een veel betere keuze, zeker omdat ‘ie er onderin nog harder aan sleurt. De auto heeft op zijn vlotheid na verder nul sportieve aspiraties, maar zo hoort het ook. Het interieur is een sterk punt van de auto, want je waant je in een gentlemans club van het goede soort. Zo eentje waar heren sigaren roken, niet waar dames sigaren op miraculeuze wijze laten verdwijnen. Het ergste gedeelte van de afschrijving is al achter de rug, maar houd er rekening mee dat die curve nog wel even doorzet. Ook zijn de kosten om het allemaal rijdend en op kenteken te houden stratosferisch hoog.

