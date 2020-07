Škoda gaat strijd met MX-5 aan met de Slavia

Mazda moet even opletten: Škoda toont met de Slavia namelijk een open-top roadster.

Begin deze eeuw was het nog een rage, maar inmiddels niet meer: het ombouwen van hatchbacks naar een cabrio. De Peugeot 206 CC is hier waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van. Škoda denkt kennelijk ‘wat de Fransen kunnen, kunnen wij ook’, want vandaag hebben ze de Slavia onthuld. Een open-top spider gebaseerd op de Škoda Scala.

Er zijn wel een paar belangrijke verschillen tussen die Peugeot en de Slavia. Het eerste verschil is het dak. Want waar de 206 CC een mechanisch inklapbaar dak heeft, heeft de Slavia dat niet. Deze auto heeft namelijk geen enkel dak. Voor inspiratie keken de ontwerpers namelijk naar de Škoda 1100 OHC, een prototype sportauto uit de jaren ’50 die eveneens geen dak kende.

Nu denk je misschien dat dit een vrij fatale fout is van Škoda. Dat niemand zo’n omgekatte hatchback zonder dak zou willen kopen. Dat denkt Škoda zelf ook, ze zijn namelijk niet van plan er meer dan één van te bouwen. Het gaat namelijk om een studentenproject. Ieder jaar laat Škoda een groepje stagiairs (dit jaar zijn het er 31) een auto bouwen. Ze krijgen daarin de vrije hand, al worden ze wel ondersteund door Škoda.

Daar is dus dit jaar de Slavia uitgerold. Een groot deel van het platform deelt de Slavia met de Scala, de motor is bijvoorbeeld de bekende 1,5-liter TSI-motor die 150 pk levert. Deze is gekoppeld aan een 7-traps-DCT. Er zijn wel wat verschillen: de 20-inch velgen komen van de Škodia Kodiaq RS af, bijvoorbeeld. De remmen en wielnaven komen van een Škoda Octavia RS en de uitlaat is aangepast.

De studenten hebben zich echter vooral gefocust op de carrosserie van de Scala. Naast het verwijderen van het dak, hebben ze de achterdeuren dicht gelast, de onderkant verstevigd en een afdekplaat met twee bulten achter de voorstoelen geplaatst. Zoals het hoort bij een speedster, uiteraard. Achter deze twee bulten zien we weer een spoiler zitten.

Het interieur hebben de stagiairs niet ongemoeid gelaten, al zit het hier voor een groot deel in de details. De twee stoelen zijn wel compleet nieuw: het gaat nu om Sparco-racestoeltjes. Deze zijn in het zwart, met witte stiksels. Deze witte details zien we elders in het interieur, zoals op de versnellingspook en het stuur.

Škoda heeft in ieder geval één Slavia gebouwd, waarschijnlijk blijft het daar ook bij. Eerdere conceptmodellen bleven immers ook gewoon conceptmodellen. Wat ze met de auto gaan doen is niet duidelijk, vermoedelijk komt deze ergens in een museum te staan.