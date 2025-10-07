Brit kan restwaarde van gloednieuwe Bentley niks schelen

Gewoon samenstellen zoals jij het wil. Restwaarde op een Bentley is toch al slecht.

Zwart, zilver of grijs. Allemaal veilige kleuren om je auto in te bestellen of tweedehands kopen. Zo weet je altijd dat je er wel met een goede prijs weer van af komt, want zo werkt de markt nu eenmaal. De koper (m/v) van deze Bentley heeft lak aan restwaarde en doet waar hij of zij lekker zin in heeft. Daar kunnen we stiekem een voorbeeld aan nemen.

Deze klant liet Mulliner, Bentley’s afdeling voor maatwerk, een Continental GTC Speed bouwen in een kleur die je niet snel op de parkeerplaats van een golfclub zult tegenkomen: Violette. Gewaagd hoor.

Violette is geen nieuwe uitvinding, maar een kleur uit de Bentley-historie die al decennialang in de archieven lag te verstoffen. Tot deze klant besloot dat paars niet alleen voor koninklijke mantels is. Bentley’s verfmeesters haalden het recept weer boven tafel en gaven het een moderne twist: een opvallende, blauw-paarse metallic tint. Fantastisch, want paars staat niet alleen goed op Tinky Winky.

Het resultaat is spectaculair en een tikkeltje decadent. Maar dat mag bij een Bentley. De buitenzijde kent Gloss Black details, gecombineerd met een zevenlaags stoffen dak in donkergrijs metallic.

Bentley Mulliner

De afdeling Mulliner is de speeltuin voor klanten die geen genoegen nemen met standaardopties. Bentley zegt dat klanten Mulliner steeds beter weten te vinden. Ruim zeventig procent van de nieuwe Bentleys heeft tegenwoordig minstens één Mulliner-element aan boord. Deze Brit, die al zes Bentayga’s en een Continental GT in Scarab Green bezit, ging uiteraard een paar stappen verder. Mijn vraag is vooral. Waarom zou je al zes Bentayga’s versleten hebben, tenzij deze man of vrouw gewoon stiekem een Bentley-showroom heeft.

Overigens is de Brit beste matties met Mulliner en is deze paarse Continental GTC Speed niet eens de gekste configuratie die hij of zij gedaan heeft. In het verleden bestelde deze persoon één van de Bentayga’s in knalroze Magenta.

Terug naar deze GTC Speed. Ook het interieur is waarschijnlijk net zo excentriek als de verzamelaar zelf. De dominante kleur is Tanzanite Purple, aangevuld met Linen en accenten in Lilac. De tinten lopen door over het stuur, de middenconsole en de 3D-lederen deurpanelen. Zelfs de stiksels, de versnellingspook en het streepje bovenaan het stuur kregen een vleugje lila.

Dus, geniet maar van deze excentrieke Bentley Continental GTC Speed van Mulliner. Het laat vooral zien wat er allemaal mogelijk is bij de Britse autofabrikant.