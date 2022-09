Pure MX-5 weegt 880 kg en kost €70.000

Veel puurder dan deze pure MX-5 wordt het niet!

Wat wil je nu eigenlijk echt van een auto? Veel vermogen, koppel, luxe en een chique badge? Neen! Je bent een purist en je wil zo veel mogelijk lol beleven. Dan is er maar één belangrijke rode draad en dat is een zo laag mogelijk gewicht.

Daarom zijn roadsters die op een personenwagen-platform staan (zoals de Audi TT en BMW Z4) altijd relatief zwaar, terwijl auto’s die specifiek als sportauto ontworpen zijn (denk aan de Mazda MX-5 en Honda S2000) een stuk lichter zijn. En dus leuker.

De meest pure MX-5 generatie: de NA

En veel leuker dan de Mazda MX-5 wordt het niet. De eerste generatie – NA genoemd – is een schoolvoorbeeld van goede roadster. Eenvoudig en licht. Maar het kan dus nog veel beter, dat bewijst de Concept NM. De Concept NM is een de meest pure MX-5 die je gaat tegenkomen. Het is een restomod avant-la-lettre.

De makers van de auto is Gorgona Cars, een groep enthousiastelingen uit Rome. NM staat voor Naked Monoposto en dat is precies wat de auto is. Het exterieur van de auto is geïnspireerd op de Monoposto’s van Mazda zelf. De M Speedster uit 1995, Miata Mono-Posto uit 2000 en de MX-5 Speedster uit 2015, om er maar een paar te noemen.

Plaats voor één

Zoals de naam doet vermoeden biedt de auto plaats aan één persoon. Verder is alle luxe weg. Alles. Er is een stuurwiel van Momo en een racekuip. Tot zover het interieur. De auto lijkt verder gewoon een kale MX-5, maar er zijn wel wat meer wijzigingen. Er zijn LED-klapkoplampen, de deuren zijn kleiner, de spiegels zijn anders, de vloer is compleet aangepakt (vlak) en er is een diffusor aanwezig.

Uiteraard is er maar een setje velgen mogelijk op deze pure MX-5 en dat zijn de Enkei RPF1’s, de meest legendarische betaalbare lichtgewicht wielen. Daaromheen liggen Yokohama A052-semi-slicks. Het chassis is twee keer zo stijf als de originele MX-5, dankzij de hogere instapstijlen (vandaar de kleine deuren), rolbars en sterkere subframes.

Gewicht pure MX-5

Je kunt zelf de wegligging aanpassen middels een schroefset. Uiteraard staat de auto ook beter stil dan normaal. Niet alleen door het lagere gewicht (nu 880 kilogram), maar ook dankzij de remupgrade.

Dan de motor. Van deze pure MX-5 Je zou denken dat de oude dubbelnokker uit de NA erin ligt, maar niets is minder waar. Er is gekozen voor een moderne SkyActiv-G motor uit de ND, goed voor 184 pk en 205 Nm. De transmissie is uiteraard een handgeschakelde zesbak en er is een sperdifferentieel op de achteras.

Interesse? Wij ook! Dan komt nu het slechte nieuws en dat is de prijs. Bij Gorgona Cars willen ze er echt heel erg graag 70.000 euro voor hebben en dat is nog vóór belastingen. En je zonder donor-auto. En zonder opties als koolstofvezel koetswerkdelen. Maar ja, dan heb je wel meer fun en meer fun is altijd meer beter.

Meer lezen? Dit zijn 8 roadsters uit de vroege jaren ’90!