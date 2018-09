Formule 1 werpt blik op raceauto van de toekomst (2021)

Wie van de drie?

Sinds de ingang van het tweede turbotijdperk is de Formule 1 bijzonder eentonig geworden. Mercedes presteert uitermate constant en eigenlijk zijn het alleen Ferrari en Red Bull die het de Duitsers enigszins lastig kunnen maken. Zeker sinds de auto’s in 2017 zijn overgestapt op een design dat nog meer focus legt op de aerodynamica, kunnen de kleinere teams ook op een extreem goede dag amper tippen aan de drie huidige grootheden van de sport.

Hierom is het niet vreemd dat de Formule 1 en de FIA momenteel hard werken aan een oplossing om het racen spectaculairder en minder voorspelbaar te maken. De Formule 1-auto van 2021, het jaar dat de veranderingen geïmplementeerd moeten worden, begint nu langzaam maar zeker de juiste vormen aan te nemen.

De Formule 1 en de FIA zijn er met deze potentiële auto-ontwerpen niet alleen op uit om het racen te verbeteren, tegelijkertijd willen ze de auto’s meer tot de verbeelding laten spreken. Zoals ze het zelf zeggen, moeten de auto’s dusdanig aantrekkelijk zijn, dat de volgende generatie kijkers posters ervan boven het bed wil gaan hangen.

Eerder deze week lekten er al een aantal platen uit van de desbetreffende persconferentie, maar vandaag toont de Formule 1 de drie designs in het geheel.

Concept 1

Bij het eerste concept lijkt de auto nog relatief veel op de huidige bolides in de Formule 1. Dat gezegd hebbende, ziet het er minder complex uit. De voorvleugel, bijvoorbeeld, is misschien ongeveer even breed, er zijn veel minder fysieke delen aanwezig om de lucht een bepaalde richting in te sturen. Het voornaamste doel bij dit concept is de manier waarop de Halo in het ontwerp van de auto is verwerkt.

Concept 2

Het tweede concept is zowel verfijnder als agressiever gestijld. Hierdoor oogt de auto aan de ene kant als een straaljager, aan de andere kant doet het juist meer denken aan de Formule 1-auto’s van het verleden. Ergens logisch, want de ontwerpers hebben verschillende kernmerken van bolides uit de jaren ’70, ’80 en ’90 in het design verstopt. Daarnaast is de achterzijde nog strakker geknepen, zodat de auto meer de vorm van een Coca Cola fles aanneemt, en zien we de gigantische velgen. Overigens is het fijn dat er hier wordt gekozen voor een kleine voorvleugel. Hierdoor wordt de aandacht meer gericht op mechanische in plaats van aerodynamische grip.

Concept 3

Eigenlijk is het oneerlijk tegenover het derde studiemodel om het tweede concept te vergelijken met een straaljager. Immers, het laatste concept lijkt veel meer op een agressief ontworpen fighter jet dan de auto hierboven. We kunnen dit studiemodel dan ook bestempelen als het meest onrealistische voorbeeld. De kans dat de auto’s er in 2021 er zo futuristisch uit gaan zien, is relatief klein. Aan de andere kant, de Formule E heeft de stap al gezet. Het volgende seizoen zullen ze rijden met auto’s die buitengewoon veel lijken op het derde concept.