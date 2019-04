Smetteloze Mazda RX-7 verkocht voor monsterbedrag

Tja, zo gaat dat.

Waar ze telkens vandaan getoverd worden, dat weten we niet, maar het mag duidelijk zijn dat men anno 2019 meerdere levensgrote spaarvakens moet openbreken om een Japanse youngtimer op de kop te kunnen tikken. Na de inmiddels ietwat bedaarde Supra-gekte zijn nu ook de prijzen van de Mazda RX-7 naar een ander universum gestegen. In de Verenigde Staten is recentelijk een exemplaar voor 70.000 dollar verkocht.

Zij die ooit een dergelijke auto aankochten maar deze om wat voor reden dan ook amper aan de tand voelden, kunnen tegenwoordig niet makkelijker geld verdienen. Een relatief zorgvuldig onderhouden exemplaar levert al gauw enkele tienduizenden euro’s of dollars op, de zeldzaam fraaie en onaangetaste bolides gaan voor de hoofdprijs van de hand.

De Montegoblauwe RX-7 FD uit 1994 behoort zonder meer tot de tweede groep. De auto is gedurende zijn leven nooit aangepast en verkeert zodoende praktisch in nieuwstaat. Het is een zeldzaam verschijnsel voor een auto die door de JDM-liefhebbers en Fast & Furious-kijkers zo vaak tot vervelens toe wordt vernacheld.

De inmiddels 25 jaar oude Mazda RX-7 lijkt zo uit de fabriek te zijn gerold. En aangezien hij slechts 4.550 mijl achter de rug heeft, kunnen we spreken van een puntgaaf exemplaar. Het koffie-met-melkbruine interieur, bijvoorbeeld, vertoont geen gebruikssporen en is net een tijdmachine naar het verleden. De techniek zal eveneens meer dan in orde zijn. Hoewel de wagen naar verluidt 12 jaar heeft stilgestaan, zijn een aantal onderdelen vervangen, zodat hij alsnog als een zonnetje moet rijden. Het is een doodzonde dat de koper de wankelmotor met turbo en de handbak waarschijnlijk niet op de proef zal stellen…