Elon Musk gaat aan de riem, mag niet meer zelf tweeten

Woef, woef, zegt de waakhond.

Na maanden van irritaties zijn Elon Musk en de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond, eindelijk tot een akkoord gekomen voor wat betreft het Twittergebruik van de topman van Tesla. De CEO is “vrij” te doen en laten wat hij wil, zolang hij zich aan een aantal regels en voorschriften houdt.

Musk en de SEC zijn deze week tot een compromis gekomen, zodat de vlugge vingers van de Zuid-Afrikaan geen gevoelige of misleidende informatie meer kunnen plaatsen die de beurskoers kan manipuleren. Wanneer Musk zich toch wil uiten op Twitter, dan zal hij zijn bericht eerst moeten laten goedkeuren door een expert binnen het bedrijf, een zogenaamde “securities lawyer“.

De CEO is vrij te tweeten waarover hij wil, tenzij het gaat om financiële zaken van Tesla of partijen waaraan het is verbonden, productiecijfers en statistieken over afleveringen, voorspellingen en doelstellingen over dergelijke cijfers, aandelen, etc, etc. Dit alles om te voorkomen dat foutieve, misleidende of vroegtijdige informatie die de beurskoers van Tesla kan beïnvloeden openbaar wordt gemaakt.

Musk kwam aanvankelijk in aanvaring met de SEC nadat hij afgelopen zomer een tweet plaatste, waarvoor hij helemaal geen toestemming had gekregen van zijn bestuur. De CEO beweerde doodleuk dat het “funding secured” zou hebben voor een overname als de prijs van een aandeel naar 420 dollar zou stijgen. Enkele maanden later, nadat hij door de beurswaakhond op de vingers was getikt, kwam hij wederom in heet water toen hij tweette dat Tesla dit jaar 500.000 auto’s zou produceren. Musk verbeterde zichzelf later door te zeggen dat dit niet klopte.