“Spyker heeft moeite met het betalen van huur”

Het zal ook eens niet.

Het Nederlandse Spyker is technisch gezien nog in leven, van de sportwagenfabrikant hebben we inmiddels alweer enkele jaren weinig tot niets vernomen. Nu we eindelijk iets nieuws horen, heeft het niet te maken met de komst van een nieuw model, maar met verse geldproblemen. What’s new?

In een artikel van Omroep Flevoland wordt onder de aandacht gebracht hoe Spyker in de clinch ligt met de verhuurder van het pand waarin het zijn spullen opslaat. Uit een kort geding tussen de sportwagenfabrikant en de verhuurder is gebleken dat Spyker de huur niet kan betalen. De advocaat van het merk bevestigt dat het inderdaad gaat om “betalingsonmacht”.

Ondanks het feit dat Spyker sinds enkele jaren in Engeland is gevestigd, heeft het tegenwoordig zijn spullen nog altijd in een loods in Zeewolde staan. Omdat de verplaatsing van de gehele inboedel naar de andere kant van Het Kanaal een te grote opgave zou zijn, wil Spyker het pand nog een aantal maanden gebruiken om machines en andere materialen te huizen.

Overigens is het niet hetzelfde gebouw dat Spyker tijdenlang gebruikte om zijn auto’s te produceren. Op die locatie aan de Edisonweg zit inmiddels het Nederlandse Van Amersfoort Racing gevestigd.

Hoewel het niet duidelijk is hoe Spyker er financieel voorstaat, mag het duidelijk zijn dat het spoedig met een smak geld op de proppen moet komen. Het bedrijf van Victor Muller zal voor 3 mei 16.000 euro moeten overmaken om in het pand te mogen blijven zitten. Na 31 oktober moet het dan alsnog volledig zijn vertrokken.

Beeld: Spyker C8 in Rotterdam, door @tcarphotography