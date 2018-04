Legendarische Golf II na 30 jaar terug in topstaat

De restauratie van een waar icoon.

Meer dan dertig jaar na de laatste deelname van Volkswagen aan de Pikes Peak heuvelklimwedstrijd, begint het weer te kriebelen bij de Duitsers. In tegenstelling tot de vorige keer, in 1987, wordt er ditmaal gebruik gemaakt van een hypermoderne, volledig elektrische racewagen, die we inmiddels kennen als de I.D. R Pikes Peak. Om zijn voorganger niet helemaal opgeslokt te laten worden door de grote, gulzige maag van de geschiedenis, besloot Volkswagen de legendarische Golf te restaureren.

Nu, besef vooral dat we niet te maken hebben met een of andere doorsnee Golf. Integendeel, de 31 jaar oude Golf II kreeg destijds niet één, maar twee motoren. De bolide moest zich immers met de concurrentie kunnen meten, en deze liefst zelfs weten te verslaan. Met de glorieuze zege op de netvliezen gebrand stripten de technici van Volkswagen de Golf II praktisch tot op het bot. Nadat zij de wagen op grondige wijze van zijn onnodige onderdelen hadden bevrijd, kwamen ze uit op een totaalgewicht van slechts 1.020 kg. Let wel, hierbij is het gewicht van de twee vierpitters inbegrepen; onfatsoenlijk weinig, dus!

De wagen werd opgedroomd door Kurt Bergmann, een ingenieur met uiterst radicale ideeën. Onder leiding van de visionaire Bergmann, die in zijn jonge jaren naam maakte als teambaas in de Formule V en iconische namen als Helmut Marko en Niki Lauda hielp bij het ontwikkelen van hun racetalent, werd de wagen in zes maanden van de grond af aan opgebouwd.

Hoewel de wagen er van buiten uitziet als een voor de rally klaargestoomde Golf II, is er onderhuids veel meer aan de hand. Dit is duidelijk te zien op de foto die van bovenaf is geschoten. De Golf II heeft zowel aan de voor- als achterkant een 1,6-liter viercilinder liggen. In tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten, koos Bergmann er niet voor de motoren aan elkaar te schroeven, maar ze juist op de voor- en achteras te plaatsen. Dit betekent eveneens dat de wagen twee afzonderlijke Hewland race-versnellingsbakken heeft. Hierdoor kon de Golf als voor-, achter- én vierwielaandrijver gereden worden. Daarbij hadden beide viercilinders hun eigen KKK turbo, afgesteld op 1.6 bar. Deze goddeloze combinatie gaf de Golf II in totaal 652 pk.

Onder leiding van Jörg Rauchmaul ging het restauratieproject van start. Rauchmaul moest tijdens het proces regelmatig contact opnemen met Bergmann, om te zorgen dat het resultaat niet zou afwijken van het origineel. Door de vele bizarre technieken waarvan Bergmann gebruik maakte om zijn Golf II het technische hoogstandje te maken dat het destijds was, bleek dit voor Rauchmaul een ontzettend lastige opgave. Met name de koeling en de verschillende fragiele materialen zorgden voor de nodige slapeloze nachten. Uiteindelijk kregen Rauchmaul en zijn team het voor elkaar de auto terug te brengen naar de staat waarin hij 31 jaar geleden verkeerde. Althans, de Volkswagen produceert ditmaal 500 pk, om de motoren te sparen.

Ware het niet dat de wagen dankzij een technisch falen in de laatste bochten van de Pikes Peak heuvelklim van 1987 tot een halt moest komen, dan had hij gewonnen. Het is nog maar de vraag of de I.D. R Pikes Peak de ruime stappers van zijn geestelijke voorganger kan vullen. Zelfs in het geval dat hij de indrukwekkende prestaties van de Golf II kan overtreffen, is het onwaarschijnlijk dat de elektrische racewagen net zo’n legende zal worden als zijn voorvader.