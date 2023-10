Snelle supercar voor 350 mille: Autoblog advies

We mogen een supercar voor 350 mille uitzoeken, alleen helaas niet om zelf te houden.

Bij sommige aanvragen vragen wij ons altijd vragend af: is dat een echte aanvraag of vraagt iemand iets puur hypothetisch aan? Dat vroegen wij ons of toen wij deze aanvraag binnenkregen. Althans, voor zo’n 3 tot 5 tellen. Want daarna gingen wij ons voornamelijk bezig houden met wat nu de tofste supercar voor 350 mille is.

Supercar voor 350 mille

Nou ja, dat wisten wij ook niet dus gingen we het uitzoeken voor Siemen. Hij wil een supercar voor 350 mille om zijn Ferrari F430 F1 te vervangen. Die auto is voor hem ‘niet snel genoeg meer’. Dat is voor hem een belangrijk aspect in deze zoektocht. Oh, en als het even kan een niet al te oude auto. Je moet er immers wel iets op vooruit gaan.

Belangrijk is ook dat het een coupé is, geen cabrio. Nu is het juist in dit segment vaak wel interessant om naar een cabrio te kijken. Het verlies in stijfheid en toename in gewicht is vaak erg klein. Maar hey: de klant betaalt én bepaalt. Een coupe zal het worden!

De wensen eisen voor een snelle supercar voor 350 mille voor Siemen kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s: Ferrari F430 F1 Koop / Lease: Koop Budget: 350.000 euro Kilometrage: 7.500 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Ferrari is te oud en te langzaam Gezenssamenstelling Alleenstaand Voorkeursmodellen Snelle Italiaanse supercars No-go merken Langzame auto’s

Waar hebben we de cijfers vandaan?

Verbruik: Fabrieksopgave, premium benzine prijs (2,35 per liter via United Consumers)

Verzekering: WA+, 40 jarig persoon uit Utrecht, 10 schadevrije jaren

MRB: provincie utrecht

Voor dit soort auto’s zijn er specifieke verzekeringsmaatschappijen die een betere prijsindicatie kunnen geven, dus het loont altijd eventjes om offertes aan te vragen. Dit zijn namelijk geen Suzuki Swifts.

Ferrari 812 Superfast

€ 349.500 (specialist, Nederland)

2018

9.250 km

Wat is het?

De ultieme Ferrari! Althans, voor de ware purist. Het is het laatste Ferrari GT-model met een atmosferische V12 voorin en achterwielaandrijving. De volgende generatie krijgt namelijk een elektromotor erbij. Tuurlijk, er was nog een specialere 812 GTS (de lichtgewicht variant met nóg meer power), maar dit is meer dan voldoende. Qua aantallen houdt Ferrari zijn lippen op elkaar, maar er zijn er ongeveer (naar verluidt) zo’n 3.000 van gebouwd.

Hoe rijdt het?

Sensationeel! De Ferrari 812 Superfast is een klassieke GT in de zin dat je voorin een enorme V12 hebt en enkel aandrijving op de achteras. Het is dus zeker geen auto die je eventjes temt. Daar kwamen wij ook achter tijdens de rijtest in de regen. Het was serieus spannend en al onze onderbroeken waren enkele tinten bruiner dan ervoor (ook van die van onze verzekeringsagent trouwens). Het toffe aan de 812 is dat als je er rustig mee rijdt, dit ook al een heel erg spannende auto is. Die V12 domineert uiteraard de complete beleving, alhoewel de vlijmscherpe (en razendsnelle) besturing ook eruit springt.

Kosten

Verbruik: 1 op 6,2

Brandstofkosten: € 237

Gewicht: 1.525 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77

Verzekering: € 810

Totaal: € 1.124

Onderhoudsprognose

Het is nog een jonge Ferrari, dus grote kans dat het nog gewoon ‘inclusief’ is. Nu is het een vriendelijke geste van Ferrari, alhoewel de eerste paar jaren er niet veel aan de hand is.

Een beetje olie wisselen, ruitenwissers vervangen en lampjes vervangen zijn de kosten niet. Die komen pas na 7 jaar. En dan is het ineens een bijzonder kostbare auto om te bezitten, want je brengt ‘m niet naar de Alfa Romeo Youngtimer-specialist, maar naar een echte Ferrari-dealer.

Afschrijvingsprognose

Die Ferrari-dealer komt hier weer van pas. Een Nederlandse auto met bekende historie en volledig Ferrari-onderhoud is aantoonbaar waardevaster dan een Ferrari van de thuissleutelaar. De 812 Superfast zal mede dankzij de lage productieoplage relatief weinig afschrijven. Een bijzondere kleur, samenstelling of aparte opties kunnen zorgen voor nog minder afschrijving. We zeggen afschrijving, want reken maar dat dit schrijft alsnog wel flink af, hoor. 3.000 stuks (als dat klopt) is al niet bijzonder weinig en de markt voor V12 Ferrari’s is beduidend minder heet dan die met V8’s.

Aston Martin DBS Superleggera

€ 339.950

2021

3.500

Wat is het?

Net als bij de 812 is het een GT waarmee je sneller bent dan de meeste mensen op de Autobahn. Of waar dan ook, eigenlijk. Het is in principe een doorontwikkeling van de DB11, maar ergens heeft Aston Martin precies de juiste veranderingen aangebracht.

Een Aston Martin mag wel een beetje bruut zijn en dat is dit apparaat absoluut. Op dit moment kun je ‘m nog nieuw bestellen, totdat er een potentere DB12 komt. De DBS zal de laatste zijn met die schitterende V12.

Hoe rijdt het?

Compleet anders dan de Ferrari. Nu heeft ondergetekende er niet zelf in gereden, maar ons roadtest-panel wel. Bij de 812 draait het om toeren en vermogen, bij de DBS is het vooral heel erg vies veel koppel.

Het blok loopt voor een turbotorretje overigens wel fraai in de toeren. De DBS heeft wel een klein, vuil, ruig randje. Het is hard gaan met een verhoogde hartslag, geen Tesla-eqsue versnelling. Je wordt niet gelanceerd, maar je bent onderdeel van de acceleratie. Als het ware.

Kosten Ferrari

Verbruik: 1 op 7,4

Brandstofkosten: € 199

Gewicht: 1.693 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering: € 670

Totaal: € 962

Onderhoudsprognose

Het is duur! Ook hier zul je de eerste jaren niet al te veel kosten hoeven te maken qua onderhoud. Zeker niet als je weinig kilometers maakt. Dat zeggen we er expliciet bij, want je kan hiermee gewoon dagelijks rijden. Uiteraard zul je geregeld de sloffen achter moeten vervangen met dat koppel.

Afschrijvingsprognose

Ja, we zullen er niet omheen draaien, Aston Martins kunnen heel erg stevig afschrijven. Sterker nog, als je deze auto niet nieuw gaat kopen, kun je beter eentje aanschaffen met wat meer kilometers en levenservaring.

McLaren 720S

€ 347.500 (officiële McLaren dealer, Nederland)

2023

15 km

Wat is het?

Een uitloopmodelletje, maar wel nieuw! De McLaren 720S is de favoriete supercar van @Loek, de redacteur die eerst die nickname droeg. Het is in feite een doorontwikkeling van de 650S, dat weer de evolutieversie is van de eerste nieuwe McLaren: de MP4-12C.

Er is een 4.0 V8 die er 720 pk uitpompt. Dat lijkt in dit gezelschap niet zoveel te zijn, maar dat is het wel. De McLaren is namelijk heel erg licht.

Hoe rijdt het?

Indrukwekkend! McLaren is een van de merken die vasthoudt aan hydraulische stuurbekrachtiging omdat dat beter is in een sportauto. De motor is in dit geval de vierliter V8 en die zorgt voor enorme prestaties. Dit is verreweg de snelste auto in dit overzicht.

Er zijn specialisten die er meer uit kunnen halen, maar dat is een beetje vreemd. Alsof je naar Noma gaat en zelf je flinke scheuten Maggi erover heen doet. Ondanks dat de auto erg toegankgelijk lijkt te zijn, is het zeker geen katje om zonder handschoenen op te pakken.

Kosten

Verbruik: 1 op 8,2

Brandstofkosten: € 180

Gewicht: 1.319 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 560

Totaal: € 800

Onderhoudsprognose

Het is een nieuwe auto. Dus dat zal wel meevallen. We hebben nog geen occasion aankoopadvies met de McLaren 720S, maar collega @michel staat klaar om een vier uur durende video te maken.

Afschrijvingsprognose

McLarens koop je niet voor de investering, maar om in te rijden. Het merk heeft simpelweg niet de collector-status die een Ferrari wél heeft. Op een McLaren komen veelal connaisseurs, enthousiastelingen en sportschoolhouders af, terwijl iedereen ‘het grote publiek’ een Ferrari wil.

Daarnaast is dit een heel erg vers exemplaar, dus elke kilometer die je gaat rijden zorgt voor waardevermindering. Maar ja, ga je nu een sportwagen kopen omdat je de best rijdende wil of omdat je ‘m zo graag weer in wil ruilen. In geval van dat laatste kun je misschien beter een extra huis kopen voor de verhuur en later verkoop. Ofzo.

YOLO: Porsche 911 GT2 RS Weissach (991)

€ 345.000 km (specialist in Duitsland)

2019

185 km

Wat is het?

Aanvankelijk wilde we een Lamborghini aanraden. Maar het ging de aanvrager echt puur om snelheid. Dan is de Porsche 911 GT2 RS de ultieme auto. Niet alleen omdat ze bijzonder en bizar snel zijn, maar ook vanwege de snelheidssensatie.

Op papier lijkt het nogal mee te vallen qua specificaties, maar dit is een waar kanon. Het is in feite een 911 GT3 RS, maar dan met een opgevoerde turbomotor in de bips. In dit budget zijn er overigens meer toffe 911’jes, zoals e 911 R, de genoemde 911 GT3 RS of een 911 Turbo S Exclusive Series.

Hoe rijdt het?

Doodeng! Waar de 911 Turbo S vierwielaandrijving heeft, moeten hier de achterwielen alles oplossen. Dit is niet een auto waar je bij verkeerslichten sprintjes gaat trekken om op YouTube te zetten. Of om op Instagram om je PTS kleurtje te showen.

Nee, met deze auto ga je naar de Nordschleife om vijftig bruin in de onderbroek aan te brengen. Daarna ga je terug naar huis om een bord bruine bonen te eten en te wachten op volgende dag. Dan ga je weer.

Kosten Porsche

Verbruik: 1 op 8,5

Brandstofkosten: € 173

Gewicht: 1.440 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 530

Totaal: € 772

Onderhoudsprognose

Porsche-onderhoud is niet goedkoop uiteraard, maar het is ‘slechts’ een 911. Geen Carrera GT. Dat heeft als nadeel dat mensen iets minder foto’s van je spotten, maar ook dat onderdelen mee kunnen vallen. In veel opzichten is het een 911. Het zijn ook behoorlijk betrouwbare auto’s, zeker met de kilometers die je verwacht te gaan maken. Nadeel: de achterbanden zijn best wel duur en ze gaan niet lang mee. Een achterband (Michelin Pilot Sport Cup 2R) kost je 800 tot 900 euro. Slik!

Afschrijvingsprognose

Zeldzame Porsches doen het altijd goed. Zeker als de techniek/layout zeldzaam is, zoals in een 911 GT2 RS met het Weissach-pakket. Dan maakt de kleur ook eigenlijk niet uit, alhoewel een bijzondere kleur daar nog een stapje bovenop doet. Die zijn overigens nauwelijks te vinden. De 911 GT2 RS is aanzienlijk bijzonderder dan een 911 R of 911 Turbo S Exclusive Series, dus in dat opzicht een goede investering. De vorige generatie (997) kost ongeveer hetzelfde tegenwoordig. Ook wel een leuke optie.

Conclusie snelle supercar voor 350 mille

Tja, en wat moet je dan doen? Eigenlijk is dat heel erg simpel: de Ferrari. Een atmosferische V12 uit Maranello is onovertroffen. De auto biedt de rauwe sensaties en snelheid die je wenst. Daarnaast is het een verstandige investering. Bij zowel de McLaren als de Aston Martin zul je ook nooit spijt krijgen, maar je kunt ze voor minder vinden als je het niet erg vind als ze iets meer kilometers hebben gelopen. De Porsche is net als de Ferrari een uitstekende investering. Het enige nadeel daarvan is dat het ‘gewoon’ een 911 is.

