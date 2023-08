Snusreclame van McLaren maakt iedereen ziedend

De snusreclame van McLaren valt niet in goede aarde bij de Hartstichting, het KWF en het Longfonds.

Formule 1 gecombineerd met twijfelachtige geldschieters is zo’n beetje fundament van de sport. In geen enkele tak van sport kun je het als schimmige toko het zo ver schoppen als in de Formule 1. De voorbeelden zijn eindeloos van bedrijven die iets doen wat niet helemaal in de haak is. Of van bedrijven die vooral Rusland willen promoten.

Voor vandaag is er weer ontsteltenis, ditmaal over het team van McLaren. Het gaat in dit geval om snusreclame. Wat is dat? Reclame voor snus. Oh, je weet niet wat snus is? Niet getreurd, de dinosauriërs hier op de redactie wisten het ook niet, maar snus is dus een ware plaag aan het worden, aldus de Hartstichting, KWF en het Longfonds.

McLaren maakt snusreclame

Het is een soort zakje met gestoomde tabak en nicotine. Snus is dus erg verslavend. Het is dan ook verboden om deze nicotinezakjes te verkopen. Echter, je mag het wel promoten en dat is precies wat McLaren doet.

McLaren maakt namelijk snusreclame op hun auto’s. Sterker nog, het staat er best wel in koeienletters op. Het gaat om Velo, een bedrijf van British American Tabacco. Velo is een producent van Snus en ondanks dat ze hun spul in Nederland niet mogen verkopen, kunnen ze er wel degelijk reclame voor maken. Het is maar goed dat Tony Montana geen raceteam heeft.

Overigens maakt McLaren niet ALTIJD snusreclame dit jaar, want Velo heeft niet elke keer op de zijkant gestaan afgelopen seizoen. Dus ze zijn er aan gewend dat het soms vervangen moet worden. Maar als je de drie bij elkaar optelt, kun je lezen: OK, Use, Velo. Dus waarschijnlijk is dit een onderliggende subtiele boodschap waar ze bij de Illuminati en Opus Dei diep respect voor hebben.

Niet onder de Tabaks- en rookwarenwet

Het grote issue is dat er in Snus geen tabak zit en derhalve niet onder de Tabaks- en rookwarenwet valt. Uiteraard zijn de overlords in de tweede kamer bezig om een wetswijziging op te stellen, maar tot die is goedgekeurd en ingevoerd mogen bedrijven er gewoon reclame voor maken.

En dat gaat dus ook gebeuren. Over twee weken gaat de Grand Prix van Nederland van start. Dan zal er gereden worden met de McLarens die keihard VELO laten zien aan alle beïnvloedbare ruggengraatloze jongeren die vervolgens allemaal hun vape en imitatie Red Bull laten voor het is en het moderne equivalant van pruimtabak in hun bakkes smeren.

De Hartstichting, KWF en het Longfonds zijn naar de RCC (reclame code commissie) gestapt om te kijken of ze deze waanzin kunnen stoppen. Waarschijnlijk niet, maar het is het proberen waard.

Via: De Telegraaf.