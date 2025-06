BREEK: elektrische auto’s maken je groen van misselijkheid

Wetenschappers verklaren waarom je van elektrische auto’s misselijk wordt.

Voor sommige benzinehoofden zijn elektrische auto’s sowieso om misselijk van te worden. Het is immers (tot op heden) allemaal een beetje eenheidsworst, zowel qua motor als qua vorm. Maar er is ook nog een meer serieuze reden waarom je misselijk kan worden van EV’s. Met name als je niet de bestuurder bent.

Het heeft allemaal te maken met die magische entiteit in onze bovenkamer genaamd ons brein. Hoewel een neurologe mij ooit op de vingers tikte dat een brein het hoofd van een misdaadorganisatie is en we moeten spreken van harsens. Deze eeuwenoude set neuronen heeft het moeilijk om zich aan te passen aan de bewegingen van EV’s. Iemand die promoveert op het onderwerp legt aan de Guardian uit:

Greater sickness in EVs can be attributed to a lack of previous experience, as both a driver and as a passenger, where the brain lacks accuracy in estimating the motion forces because it relies on previous experience in other types of cars.

EV’s gedragen zich op verschillende manieren anders dan auto’s met verbrandingsmotor. Zo is er het fameuze instant torque waardoor de gemiddelde Tesla de meeste supercars vermorzelt bij het stoplicht. Maar er is vaak ook regenerative braking of zelfs one pedal driving. Tevens zijn er doorgaans geen versnellingen. Het lichaam wordt zo steeds blootgesteld aan verschillen in snelheid, zonder dat daarbij de sensaties zitten die je gewend bent. En dat vindt het brein niet fijn. Het is tevens de reden waarom vrijwel iedereen aanvankelijk misselijk wordt in een omgeving zonder zwaartekracht.

Het goede nieuws is dat fabrikanten wat kunnen doen aan de misselijkheid. Zo is Honda al bezig geweest met de afstelling van het ‘gas’pedaal, om dit een meer traditioneel gevoel te geven. Ook gebruik van geluid of eventueel lampjes om acceleratie dan wel remmen te signaleren aan de inzittenden zou kunnen helpen. Waarvan akte. Word jij ook misselijk van EV’s? Of alleen van Elon Musk? Laat het weten, in de comments!