Special: Citroen Xantia Activa

Niet alle Franse limo's zijn week, zacht en zompig.

Als we het hebben over de succesverhalen van PSA in de jaren ’80, dan komt vaak als eerste de Peugeot 205 naar boven. Dat is op zich begrijpelijk, de auto is immers zeer belangrijk geweest voor Peugeot in die periode. Het model zorgde ervoor dat Peugeot daadwerkelijk kon overleven. Zo best ging het destijds namelijk niet. Echter, we mogen de Citroën BX niet vergeten. Van die auto wist men ruim 2 miljoen exemplaren te slijten in de jaren ’80, niet verkeerd voor zo’n groot model.

Net als de Peugeot 205 kreeg de Citroen BX namelijk twee opvolgers. Het was zo’n perfect tussenmaatje. De modellen aan de onderkant schurkten tegen de geijkte C-segment auto’s aan, terwijl de duurdere modellen duidelijk een concurrent waren voor het D-segment. De Peugeot 205 kreeg de 106 en 306 als opvolgers, om te zorgen dat beide markten bediend waren. De Citroen BX kreeg gedeeltelijke de ZX als opvolger. Die auto kreeg wat merde over zich heen.

De ZX was namelijk veel te gewoon voor een Citroën. De hatchback had een vrij conventioneel onderstel, dat gedeeld werd met de Peugeot 306. De ZX was geenszins een slechte auto. Sterker nog, het was een rechtstreekse aanval op auto’s als de Opel Astra en Volkswagen Golf, twee zeer populaire auto’s in Europa. Gelukkig kwam er ook nog een échte Citroen naast: de Xantia.

Xanthia Concept

De naam Xantia kwam al in 1986 bovendrijven, zij het met een ‘h’ ertussen. In dat jaar werd namelijk de Xanthia concept getoond op de Salon van Parijs. Dit kleine, voorwielaangedreven sportwagentje was ondanks zijn naam een voorbode voor de Citroen AX, met name de neus is erg herkenbaar.

Citroen X1

Een jaar later begon Citroen met de plannen voor de opvolger van de BX, de werktitel van de auto was toen nog Citroen ‘X1’. Er werden diverse voorstellen gedaan met diverse ontwerpen. Uiteindelijk werd die van Bertone gekozen. Het was Dan Abramsom van Bertone die het project onder zijn hoede nam. Hij kreeg best wel een lastige opdracht mee: ontwerp een auto die aan de ene kant voldoet aan de rijke historie van Citroen. Het moest dus een beetje een aparte auto worden met een typische Franse uitstraling. Aan de andere kant mocht de auto absoluut geen mensen tegen het hoofd stoten. Een zeer gewaagde auto ontwerpen was dus niet mogelijk. De middenklasse was rond die periode nog een zeer grote en belangrijke klasse en Citroen kon het niet maken om klanten te missen door een apart uiterlijk.

Introductie

De Xantia kwam in 1993 op de markt. Het hele leveringsgamma was vrij overzichtelijk. Klanten konden kiezen voor een 1.6, 1.8 of 2.0. De 1.6 en 1.8 waren er als kale ‘X’, de 1.8 en 2.0 konden ook als ‘SX’ besteld worden. Topper van het firmament was de 2.0 1.6 VSX. Dit was in feite de motor uit de 306 S16 en Citroen ZX 16v. Zo’n potige motor die graag toeren maakt, past qua karakter eigenlijk totaal niet bij het gezapige karakter van deze berline.

Onderstel

Uiteraard was de Xantia vooral afgestemd op comfort met een hoofdletter C. Grootste eindverantwoordelijke daarvoor was ongetwijfeld het hydropneumatische systeem. In principe stond de Citroen Xantia op dezelfde basis als de Peugeot 406, maar de vering was afwijkend. De Citroen Xantia was er aanvankelijk alleen als vijfdeurs ‘berline’, in feite een hatchback of liftback.

Vroege ‘facelift’

Al in 1994 kwam de eerste modelupdate. Nu is dat niet heel erg vreemd, veel fabrikanten werkten (en werken) met dit soort momenten. Zo was het nu mogelijk om een bestuurders-airbag te bestellen. Het meest opvallende is dat het uiterlijk heel licht gewijzigd is. De ‘Double Chevrons’ werden namelijk aangepast en verplaatst van de motorkap naar de grille. Citroen ging gestaag door met het uitbreiden van het gamma van de Xantia. In 1995 kwamen er nieuwe 16-kleps benzinemotoren en een geweldige 2.1 Turbodiesel, met 109 pk een vermogen maar een zeer smeuïge 250 Nm aan koppel. Ondanks relatief oude techniek (indirecte inspuiting, 2 kleppen, geen commonrail) was het een zeer gemanierde diesel.

Xantia Break

Het grootste nieuws voor dat jaar, zowel letterlijk als figuurlijk, was de Xantia Break. Op basis van de Xantia Berline mocht France Design (What’s in a name?) een stationwagon ontwikkelen. De Franse firma ging aan de slag. Niet alleen moesten ze zich bezig houden met het ontwerp, dat is slechts een klein aspect van een auto. France Design bouwde de prototypes en onderwierp deze op loodzware tests.

Vervolgens regelde France Design ook de toeleveranciers en fabricage. Dat was wel nodig ook, want France Design kon zo het complete project overdragen aan Heuliez, dat verantwoordelijk was voor de uiteindelijke fabricage van de Citroen Xantia Break. Ondanks het elegante uiterlijk was het een bakbeest van jewelste: met de bank naar beneden kon je 1690 liter verstouwen.

Activa

Minder opvallend nieuws, maar wel een indrukwekkende prestatie is de Xantia Activa. Deze komt aan de bovenkant van het gamma te staan. De Xantia Activa is namelijk voorzien van SCCAR: Systeem Citroën a Controle Actif du Roulis. Het is een systeem waarbij rolbewegingen van de carrosserie tegen worden gegaan. Dit houdt in dat de Xantia Activa in bochten extreem vlak blijft liggen.

Xantia Turbo CT

De Activa is er alleen met dikste tweeliter. Dat is overigens niet meer de 155 pk sterke 16v. Die motor werd in 1995 vervangen door een 2.0 CT met 150 pk. Ondanks dat de prestaties op papier bijna gelijk zijn, kon de uitwerking niet meer verschillen. De afkorting C.T. stond voor Contunious Torque en dat was te merken. Het was een tweeliter zoals je hem zou verwachten in een Saab. Juist vanaf lagere toeren enorm soepel. Dit was geen downsize turbo: de achtklepper lustte een behoorlijke slok Euro 95.

Xantia V6

Voor fans van dorstige Xantia’s was er eind 1996 goed nieuws: ein-de-lijk kreeg de auto een fatsoenlijke topmotor. Natuurlijk, de 2.1 dT en 2.0 CT zijn perfecte motoren voor de auto, maar er zijn mensen die meer Paturain op hun pain wensen. De V6 is een samenwerking van Renault en PSA, de motor zou later te vinden zijn in een hele reeks van grote Franse auto’s. In de Xantia was de 2.946 cc grote vierentwintigklepper goed voor 194 pk bij 5.500 toeren en 267 Nm bij 4.000 toeren. Naast de semi-sportieve Activa kon de V6 ook besteld worden in de luxe Exclusive uitvoering.

Xantia V6 Activa

De aspirant Xantia klant had keuze tussen een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat van ZF. Tegenwoordig zijn auto’s op papier erg snel, zeker met een automaat. De Xantia niet. Met automaat had de V6 bijna tien seconden nodig om de 100 km/u te halen. De zescilinder was te verkrijgen als Activa. Daarmee was het een geduchte auto op de AutoBahn. De V6 stelde de Xantia in staat om hoge snelheden te halen. De Activa ophanging zorgde ervoor dat je in lange doordraaiers het gas op de plank kon houden. Op krappe B-wegen merkte je duidelijk dat het geen ZX Volcane was.

De besturing was te vaag en het gewicht te hoog, maar als je je daar overheen kon zetten, was de Xantia Activa zeer capabel om een snelle bocht te nemen. Volgens Teknikens Värld was de Xantia briljant. Deze Zweedse instelling is wereldberoemd bij de ingenieurs van Mercedes-Benz. In 1997 kregen zij een A-Klasse op hun kant en zorgden ze voor een behoorlijke rel. Tot op de dag vandaag houdt men zich bezig met eland-tests. De Xantia Activa is nog altijd de recordhouder met de hoogste bochtsnelheid: 85 km/u. Dat is sneller dan McLaren 675 LT, de nieuwste Audi R8 V10 Plus of Porsche 911 GT3 RS.

Facelift

De gehele range van de Xantia kreeg in 1997 op het nippertje een facelift. De auto kreeg andere koplampen met helder glas, nieuwe bumpers, nieuwe achterlichten en er waren nieuwe nieuwe velgen, nieuwe kleuren en bekadingen leverbaar. Bijzonder was de regensensor: nog niet leverbaar op veel (duurdere) auto’s, maar de Xantia had er eentje op de voorruit.

Belangrijk was de komst van de 2.0 HDi motor. Deze waren voorzien van het toen gloednieuwe en revolutionaire common-rail inspuiting-systeem. De invulling van PSA was iets anders dan bij de concurrentie: de HDi motoren waren niet explosief, maar juist heel erg soepel en gemanierd. Eerst was alleen de 110 pk variant beschikbaar, een jaar later kon er ook gekozen worden voor een variant met 90 pk. Dat was dezelfde motor, minus de intercooler.

Voor wie de Activa net even te sportief was, kon er ook geopteerd worden voor een V6 in combinatie met de ‘Exclusive’-uitvoering. Deze had de conventionele ophanging. Eind 2000 stond de opvolger van de Xantia, de Citroen C5, klaar om het stokje over te nemen. In 2001 werden de twee modellen naast elkaar geleverd, want de Break bleef nog eventjes leverbaar. De Citroen Xantia was een behoorlijk succes voor Citroen. In totaal zijn er dik 1,2 miljoen Xantia’s gebouwd.

Youngtimer

Als youngtimer is de Xantia beperkt populair. Er zijn er eigenlijk twee de moeite waard om te bewaren. Een V6 Activa voor logische redenen: het was de snelste met bijzondere techniek. Het is en was een unieke auto in zijn klasse. De andere is zo’n non-metallic 1.9d met nul opties. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, was de Xantia en bovengemiddeld betrouwbare auto. Met die 1.9 diesel (zonder turbo!) behoorde snel rijden niet tot de mogelijkheden.

Het was eigenlijk de auto die alleen Fransen kunnen bouwen. Heerlijk comfortabel, nul vermogen. De Xantia was daarnaast een reuze praktische auto met die vijfde deur. Je kon de 1.9 diesel ook koppelen aan een automaat, waardoor ‘ie nóg trager was, maar dat was juist het voordeel. Met dit ding kon je je tijdens de rit écht ontspannen. Die reed je naar 8 ton en bij de eerstvolgende beurt kocht je gewoon een nieuwe tweedehands. Dankzij de enorme afschrijving kocht (en koop) je ze voor een appel en ei. Het was basaal transport, maar dan heel erg comfortabel.