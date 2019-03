Geniaal! Deze Maserati heeft 600.000 km gereden

Een magnifieke prestatie.

Wanneer we praten over een auto die uitzonderlijk veel kilometers achter de rug heeft, denken we aanvankelijk aan een aantal specifieke merken. Met name de betere Mercedes, Subaru en Volvo komen direct op in het hoofd. Ondergetekende kan hierover meepraten, hij had een Volvo 940 met bijna 850.000 kilometer op de teller. Een merk dat je in deze categorie amper zult tegenkomen, is Maserati. Toch heeft een absolute held meer dan 600.000 kilometer in zijn Quattroporte afgelegd.

We willen bijna zeggen dat het hier om een stunt gaat, maar een blik op de kilometerstand in de cockpit van de smakelijke Italiaanse vierdeurs (special) bevestigt dat de auto inderdaad meer dan 600.000 kilometer aan asfalt heeft verteerd. De motor, een 4,2-liter V8 van Ferrari, heeft het echter niet de volledige afstand gered. Bij de 380.000 kilometer is de krachtbron namelijk vervangen, voor de niet onsmakelijke prijs van 15.000 euro. De tweede motor heeft ondertussen ruim twee ton gelopen. Volgens de verkoper loopt de 400 pk (of wat daar nog van over is) pk sterke achtcilinder als een zonnetje. Overigens ligt er een sportuitlaat onder van 6 mille. Geinig!

Waar we enkel kunnen gissen naar de werkelijke staat van de V8 en de DuoSelect-transmissie, lijken het exterieur en het interieur in bijzonder goede staat te zijn. Het leer mag iets zijn kleur hebben verloren, voor een auto met een tellerstand als deze is het absoluut fatsoenlijk. Hetzelfde geldt voor de buitenzijde.

Hierom is het niet onredelijk voor de verkoper om 12.999 euro voor de Maserati Quattroporte te vragen. We hopen dat iemand de ballen heeft de auto over te nemen, zodat hij over enkele jaren de miljoen aan kan tikken.

Met dank aan iedereen voor de tips!