Neeuuw! Houdt Newey op met Max’ bolides tekenen?

Als een Fransman die in het Engels 'nee' schreeuwt, beginnen we de dag.

Heet nieuws vers van de Franse pers: Newey zou er de brui aangeven bij Red Bull Racing en het stokje overdragen aan Pierre Haché Waché, zo bericht kwaliteitspublicatie L’Équipe. Een bericht waar je niet vrolijk van wordt als je hoopt dat Max Verstappen nog ettelijke baanrecords gaat breken voor Red Bull. Hoewel Newey immers de plank ook weleens misslaat, is er op basis van zijn track record in de F1 geen betere designer te vinden.

Het bericht is/was overtuigend. Newey heeft al meerdere malen aangegeven niet zoveel interesse meer te hebben in het ontwerpen van F1-bolides als vroeger. De regels zijn wat hem betreft te restrictief. Liever besteedt de ietwat zonderlinge Brit zijn tijd aan het ontwerpen van bootjes voor America’s Cup, of aan Aston Martin Valkyrie’s.

Maar ja, soms worden mensen gevangen door hun eigen talent. Newey mag dan misschien geen trek meer hebben in F1-bolides maken; hij is er zo goed in en kan er zoveel pegels mee verdienen, dat het moelijk is om nee te zeggen als iemand het hem vraagt. Zo had hij het design van de RB13 naar verluidt ook al grotendeels uit handen gegeven, maar toen deze begin vorig jaar flink wat snelheid tekort kwam, voelde de Brit zich geroepen zijn aandacht eraan te besteden. De woorden van Newey’s beoogd opvolger deden echter vermoeden dat het nu écht gedaan is met Newey’s bemoeienis op de aero-afdeling in Milton Keynes. Ze klinken als de tekst die de opvolger van Arsène Wenger ooit zal uitspreken bij de Londense voetbalclub Arsenal:

Ik weet wat deze positie betekent en ken ook het risico. Ik ben er niet bang voor, maar ik weet wat er van mij verwacht wordt. Ik zal laten zien dat ik het kan.

We schrijven ‘deden vermoeden’, omdat inmiddels gebleken is dat de soep toch net wat minder heet gegeten wordt dan deze is opgediend. Waché wordt weliswaar aangesteld in de nieuwe positie van technisch directeur, maar Newey is nog steeds niet helemaal uit beeld verdwenen bij het raceteam. Hij wordt namelijk ‘weggepromoveerd’ tot Chief Technical Officer. Als Waché’s waggies niet snel genoeg zijn, kan Newey dus nog altijd uit zijn hoge toren neerdalen om Max een kampioenschap te bezorgen. Op papier, tenminste…

Bedankt Dies voor de tip!

Image-Credit: Newey in zijn Lotus 49B op Circuit Zandvoort via Twitter