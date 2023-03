Updates Tesla Model S (en X)

Geen nieuw model, maar wel weer een paar updates voor de Tesla Model S en X.

Hoe lang is een model houdbaar? Een beetje tijdloze auto kan het wel een jaartje of 10 volhouden. Dat komt goed uit, want de Tesla Model S is er al sinds 2012. Al 11 jaar oud, dus. In plaats van een compleet nieuwe generatie, komt Tesla geregeld met flinke updates. Sommige zijn ingrijpender dan andere. Voor nu hebben we er weer eentje voor je.

Oh, en voordat iedereen in de pen of op het toetsenbord klimt, alle autofabrikanten doen dit het liefste. Het scheelt namelijk heel erg veel ontwikkelingskosten. Een Ferrari F8 of 488 is onderhuids ook gewoon een 458 Italia en een Golf VIIII is ook een doorontwikkeling van de Golf VII. Dus kom op jongens, leave Elon alone!!!!

De updates voor de Tesla Model S en en Model X zijn niet enorm, maar zeker welkom. De meest in het oog springende vernieuwing is de kleur Ultra Red. Het is een vrij kostbare maar wel toffe optie. Een andere nieuwe feature is het nieuwe panoramadak.

In tegenstelling tot bij de meeste concurrenten is het helemaal standaard. Bijzonder is dat deze nu 5 keer zoveel licht doorlaat, terwijl de UV-straling hetzelfde bescherming. Ook is het dak nu lichter dan voorheen. Volgens Tesla (en onze docent natuurkunde) verlaagt dit het zwaartepunt en is daarmee de handling beter.

Nieuwe remmen

Een ander ding dat Tesla heeft aangepakt, zijn de remmen. Die zijn ondermaats bij een Model S. Voor dagelijks gebruik is het voldoende, maar voor een auto met meer mogelijk meer dan 1.000 pk en meer dan 2.000 kg moet je betere remmen hebben.

Het is opgelost met nieuwe remblokjes. Het zijn misschien magische blokjes, maar waarschijnlijk is het een marginale upgrade voor de Model S en X. Vergeet niet dat als ‘Plaid’ de Model S en X het prestatiepotentieel van een Bugatti Veyron hebben.

Stuurwiel

Dan als laatste nog een fijne upgrade in de vorm van rond stuurwiel. Ja, Tesla leverde de auto’s af met een Yoke, een stuur dat geleend was van de Knight Industries Two Thousand van de Amerikaanse documentaire Knightrider. Op ‘oh geinig dat is net als KITT’ na is er geen enkel wezenlijk voordeel.

Dus kun je nu een normaal stuurwiel kiezen. Dat is maar goed ook, want zoals @Wouter aantoonde, is de Model S een best goed rijdende automobiel, die een stapje opzij kan zetten:

