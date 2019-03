Speciale Smart voor eigenaren van een Brabusboot

Past goed in de rest van het arsenaal.

Brabus staat natuurlijk bekend om de meest brute Mercedessen, maar in de huidige tijd kun je er ook terecht voor andere projecten. Het restaureren van klassiekers bijvoorbeeld. Tegenwoordig bestaat er ook zoiets als ‘Brabus Marine’. Dat is inderdaad precies wat je denkt dat het is: Brabus-boten.

De Brabus Marine Shadow 500 Limited Edition is hun nieuwste wapenfeit. Botenblog.nl is helaas niet ons hoekje, dus richten we ons op een eerste wereldprobleem wat je met de Brabus-boot hebt. Want als je aan land wilt, heb je geen vervoer. Oplossing: bij je boot past vanaf nu een ‘tender’ in de vorm van de Brabus Shadow E Limited Edition. Of in het Nederlands: een Smart met Brabus-sausje.

De Smart is gebouwd volgens het recept van zijn watervaste broer. Er is gekozen voor de cabrio-versie, wel zo fijn voor het open gevoel wat je ook hebt op een boot. De auto is zwart met roodlederen interieur en cabriokap. De aandrijflijn is van de Smart EQ Drive, een volledig elektrische dus. Da’s standaard al een vrij prijzig autootje, voor het feit dat je dan een 80 pk motor krijgt met een range van 125 km. Brabus doet verder niks met de performance, waardoor de Smart relatief nog duurder wordt.