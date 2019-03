Dit weten we over de gevolgen van de Tesla prijsdaling

Het grote nieuws van Tesla was met recht groot nieuws. Het heeft nogal wat tongen losgemaakt.

Wat is er aan de hand?

Naast de aankondiging van de 35.000 dollar kostende Model 3, communiceerde Tesla ook kortingen op de Model 3, de Model S en de Model X. Afhankelijk van de modelvariant is er sprake van krankzinnige prijsverschillen. Het is goed nieuws voor de twijfelaar, die nu voor flink minder een nieuwe Tesla kan bestellen. Het is echter ontzettend zuur voor de koper die net zijn Tesla in ontvangst heeft genomen, of op het punt staat dit te doen, en het volle pond heeft moeten betalen. Een Model S Ludicrous Performance (voorheen bekend als P100D) kost nu 98.300 euro. Tienduizenden euro’s(!) goedkoper dan voorheen. Het exacte verschil is moeilijk na te gaan, daarover later meer.

Wat zeggen Tesla-rijders?

Op diverse Tesla-fora zijn de prijzen het gesprek van de dag. Logisch, want Tesla dropt het internationale nieuws als ‘een mededeling’ en de lokale Tesla-kantoren hebben geen instructies gekregen die van toepassing zijn op het eigen land. Er zijn dan ook vraagtekens van hier tot Tokio.

Mensen die recent een Tesla Model S Ludicrous Performance hebben gekocht, voor ruim meer dan 120.000 euro, kunnen dezelfde auto nu kopen voor minder dan een ton. Dit heeft niet alleen gevolgen op de bijtelling voor de zakelijke rijder. Ook de restwaarde komt in het geding. De afschrijving slaat in als een bom.

Tesla heeft een uitgebreid retourbeleid en de kans is groot dat (nieuwe) klanten hier nu gebruik van gaan maken. De Amerikaanse autofabrikant stelt dat Tesla’s binnen zeven dagen na ontvangst retour mogen, mocht de auto om wat voor reden dan ook niet bevallen. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Tesla stelt onder meer dat er minder dan 1.600 kilometer op de teller moet staan. Het loont om de gloednieuwe auto terug te brengen, weer een nieuwe te bestellen en enkele maanden te wachten. Let wel, het gaat hier in diverse gevallen om tienduizenden euro’s. Die paar maanden worden dan wel voor lief genomen.

Een ander gevolg is dat mensen die nog een order hebben openstaan, deze nu willen annuleren. Het is nog onduidelijk of men bij bestaande orders de oude prijs of de nieuwe prijs zal aanhouden. Een bestelling gaat immers gepaard met een (aan)betaling. Op een Nederlands draadje van het Teslamotorsclub forum zegt een gebruiker contact opgenomen te hebben met een lokale vestiging, maar dat ze alles nog aan het uitzoeken zijn. Vergelijkbare antwoorden krijgen we van Tesla Nederland te horen. Anderen stellen weer dat ze telefonisch een deal hebben kunnen sluiten met betrekking tot een korting. Feit is dat er nog niets zwart-op-wit staat en dus er is veel onduidelijkheid.

Wat zegt Tesla Nederland?

Tesla Nederland zegt tegenover Autoblog.nl dat de prijzen van de Model 3, de Model S en de Model X inderdaad regelmatig wijzigen. Het is dan ook ‘de realiteit’ dat de genoemde auto’s zomaar goedkoper kunnen worden, aldus Tesla. De Nederlandse tak van de autobouwer kon tegenover ons nog niet zeggen hoe het zit met lopende orders. Die vraag staat uit.

Het is dan ook niet zo vreemd dat Tesla nog geen richtprijs kan geven voor de instap-Model 3 die uiterlijk over een halfjaar in Europa arriveert. “We kunnen nog niks zeggen over de prijzen, dat is afhankelijk van de koers van de dollar en allerlei andere kosten die daarbij komen kijken.”