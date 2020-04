Splinternieuwe BMW R18 is retrotastisch

De geheel nieuwe BMW R18 is de ideale stijlvolle, puristische cruiser.

BMW heeft het doek getrokken van de geheel nieuwe R18. Jazeker, helemaal spiksplinternieuw. Ondanks de klassieke looks is dit een moderne fiets. Het is geen restomod, nee: zo komt de R18 van de band af te rollen.

BMW R5

De nieuwe BMW R18 is onderdeel van de BMW Heritage modellijn. Zoals de naam het al een beetje weggeeft, focust BMW zich met deze productlijn op de klassieke motorfietsen. Daarbij kon BMW in dit geval inspiratie putten uit het verleden, zoals de R5 (afbeelding onder).

R18 Concept

De eerste tekenen van de nieuwe BMW R18 liet het Beierse merk zien in mei van vorig jaar met de BMW Motorrad Concept R18 (afbeelding onder). We vonden het toen al een schitterende retro-motor. Het is altijd even wachten wat er bij een concept overblijft, als het productiemodel getoond wordt. Dat is dus niet alleen bij auto’s het geval, maar ook bij motoren.

BMW M Roadster

Je kan de nieuw BMW Motorad R18 het beste zijn als het motorfiets-equivalent van de BMW M Roadster: retro, puristisch en veel vermogen. De motor is de grootste boxer motor die BMW ooit gebouwd heeft. De Beiers noemen het dan ook de Big Boxer. Met 1.802 cc is elke cilinder 901 cc groot! De motor is overigens gebouwd voor het betere cruisewerk, niet voor topvermogen.

Vette Newtonmeters

Maximaal levert de motor namelijk 91 pk bij 4.750 toeren. Op zich voldoende, maar daar gaat het niet om, het is de maximale hoeveelheid trekkracht die het blok ontwikkeld en bij welk toerental. Welnu, maximaal staan er meer dan 150 romige, vette Newtonmeters paraat tussen 2.000 en 4.000 toeren.

Cardanas

De brute fiets zit verder vol fraaie details. Zo kun je de cardanas zien draaien. Een cardanas (samen met de tweecilinder boxermotor) zijn typische BMW Motorrad-kenmerken. Aan de achterkant zien we een dubbele swingarm, aan de voorkant een telescopische voorvork. Een wiegframe moet alles bijelkaar houden.

De tellers zijn weliswaar rond, maar erin zit een modern display. Ondanks dat het een puristische fiets is, zijn er diverse rijmodi mogelijk. Optioneel kun je zelfs kiezen voor Hill Start Control en Reverse Assist. Altijd handig met zo’n joekel van een motorfiets.

R18 First Edition

Er komt ook een BMW R18 First Edition, deze zie je op de foto’s. De First Edition is voorzien van zwarte lak met de kenmerkende witte biezen van de R5.