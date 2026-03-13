Spookrijdende Audi richt ravage aan in Schiedam

Best knap. Zonder alcohol of drugs zoveel schade veroorzaken.

Een Audi-bestuurder heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor Fast & Furious-achtige actie gezorgd in Schiedam. Maar niet op een vermakelijke manier. Een man reed met hoge snelheid tegen het verkeer in over de Burgemeester van Haarenlaan en knalde korte tijd later hard over een rotonde. De ravage die hij achterliet bestond uit betonblokken, verkeersborden en brokstukken verspreid over de weg.

De bizarre rit begon toen politieagenten de auto met flinke snelheid voorbij het politiebureau zagen scheuren. Dat was op zichzelf al opmerkelijk, maar nog opvallender: de Audi deed dit alles als spookrijder. Volgens de politie ging het A3 op dat moment zo’n 120 km/u.

Kort daarna ging het mis. De bestuurder reed rechtdoor over de rotonde bij het Nieuwlandplein. Rechtdoor over een rotonde gaan kan misschien met een Mercedes G63 AMG 6×6, maar niet met een A3 sedan. De bestuurder ramde twee zware betonnen blokken en meerdere verkeersborden werden meegesleurd. Door de impact werden de betonblokken van hun plek geslagen en belandden ze op de rijbaan.

Volgens een 112-correspondent zou de bestuurder al eerder tegen het verkeer in hebben gereden in Schiedam-Noord. Getuigen zouden de Audi daar al een tijd lang spookrijdend hebben zien rondgaan voordat het uiteindelijk fout ging, daarover bericht Rijnmond.

Gezien het verhaal valt de schade eigenlijk nog mee. Relatief gezien dan. De Audi heeft vooral aan de linkervoorzijde flinke klappen gekregen. De hele hoek is zwaar ingedeukt en de bestuurdersdeur werd doorboord door een object dat bij de botsing werd geraakt. Het feit dat er niemand anders gewond is geraakt bij dit avontuur is helemaal bijzonder.

De ravage op straat was niet mals. Brokstukken lagen verspreid over het asfalt. Ook het verkeersbord dat de rotonde markeert, werd volledig omvergereden en lag plat op de grond. Voor de opruimwerkzaamheden moest een berger worden opgeroepen. Die heeft de beschadigde Audi uiteindelijk afgevoerd.

Geen drugs. Geen alcohol.

Met deze merkwaardige rijstijl en de hoge snelheid zou je denken dat er alcohol of drugs in het spel moeten zijn. Maar niets van dit alles. Achteraf bleek de bestuurder gewoon nuchter te zijn. HOE DAN. De bestuurder zelf kwam er relatief goed vanaf. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Waarom de man precies tegen het verkeer in reed en met zulke snelheid door de stad scheurde, wordt nog onderzocht.

Beeld: Politie Schiedam via Instagram Stories