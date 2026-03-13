Kia komt met de meest Nederlandse versie van zijn PV5 bedrijfswagen

Die volgens de Nederlandse belastingdienst alleen geen bedrijfswagen is… Dat zit zo.

Kia timmert aan de weg met elektrische bedrijfswagens. Waar het merk tot voor kort alleen meedeed op de Nederlandse bedrijfswagen markt met grijs kenteken uitvoeringen van zijn SUV’s, is er nu met de Kia PV5 een heuse bedrijfswagen in het aanbod. Volledig elektrisch nog wel.

Maar ja, als je een busje in Nederland in het aanbod hebt, dan moet je natuurlijk wel een dubbele cabine aanbieden. Die was er alleen niet. Tot nu toe dan, want dit is de Kia PV5 Cargo Dubbele Cabine.

Geen bedrijfswagen

Kleinigheidje wel, het is daardoor geen bedrijfswagen meer. Volgens de Nederlandse Fiscus dan… De belastingdienst merkt de Kia PV5 Cargo L2H1 Dubbele Cabine namelijk niet aan als bedrijfswagen omdat het fiscale blok er net niet inpast. Dat betekent een ander motorrijtuigenbelasting tarief en je moet BPM aftikken.

Nou ja, jij… Als je in 2026 bij Kia deze PV5 met dubbele cabine aanschaft betaalt Kia voor jou het BPM bedrag van 687 euro exclusief btw. Het merk verwacht dat in 2027 de wet wordt aangepast en dat de auto vanaf dan wel gewoon een bedrijfswagen is. Daarop voorsorterend kiest het merk dus voor het aftikken van de beperkte BPM, in plaats van het aanpassen van bijvoorbeeld de achterklep zoals in het verleden in Nederland heel vaak werd gedaan zodat het fiscale blok er toch in past.

Niet de PV5 dus…

Kia PV5 Cargo Dubbele Cabine

De PV5 is gebouwd op het modulaire E-GMPS platform dat voor het merk de basis is voor meerdere carrosserie varianten en uitvoeringen. Zo kun je de PV5 kopen als Cargo, Passenger en als Chassis Cabine. Daar komt nu dus de Cargo Dubbele Cabine bij. Een versie die je in Nederland wel moet hebben als je serieus genomen wil worden in de bedrijfswagenmarkt.

Kia biedt dat alleen niet af fabriek aan, dus gaat de Cargo eerst langs Snoeks Automotive in Neiwu-Vennep om te worden omgebouwd tot Cargo Dubbele Cabine. Logische route, want dat bedrijf doet dat voor meerdere merken in ons land.

Na de ombouw, die 4.250 euro kost voor de Comfort uitvoering en 4.850 euro voor de Luxe-uitvoering, passen er vijf inzittenden in. Daarmee is de auto niet alleen voor de ondernemer met een gezin heel bruikbaar, maar ook voor particulieren kan de auto interessant zijn. De MPV is immers al jaren dood.

Comfort versus Luxe-uitvoering

De vijfpersoons cabine is gescheiden van de bagageruimte door een lichtgewicht wand met een doorlaadmogelijkheid van 2.230 mm. De wand is vervaardigd uit PET-vezel en in de Luxe-uitvoering afgewerkt met een gemêleerde stof. Dankzij de geluiddempende en thermo-isolerende eigenschappen draagt de wand bij aan een hoog comfortniveau.

Op de achterbank is plek voor drie personen en er zijn voor hen twee USB aansluitingen beschikbaar. De iPad kan dus mee. Ga je voor de Luxe-uitvoering, dan is er ook een neerklapbare armsteun met opbergvak en drie LED spots in het dak voor het lezen van de Donald Duck onderweg.

Privacyglas

Wil je ook nog dat er niemand naar binnen kan kijken, dan kun je ervoor kiezen om nog 120 euro meer uit te geven en voor privacyglas te gaan. Voor nog eens 240 euro meer is de achterbank voorzien van een stof/lederlook combinatie.

Alle ZZP-ers en ondernemers met een gezin die een Kia PV5 Cargo Dubbele Cabine willen bestellen kunnen dan per direct bij de dealer gaan doen. Na de zomervakantie heb je hem dan voor de deur staan. Kun je nog even een zomer dieselen naar de Costa del Sol.