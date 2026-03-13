Zo duur is het als je te laat je winterbanden wisselt

Je moet op tijd je winterbanden wisselen voor zomerrubber, anders kan dat je zelfs meer dan 1.700 euro kosten…

Ja ja, de eerste lentezon is gearriveerd. De klok gaat over twee weken een uurtje terug vooruit en de eerste narcisjes schieten voorzichtig in de bloei. Dat betekent dat de wintersloffen ook onderhand wel eens onder de auto uit kunnen. Nou denk je misschien, dat heeft niet zoveel haast; maar je moet er ook niet te lang mee wachten. Te lang wachten kan namelijk pijn doen in de portemonnee.

Temperatuur stijgt

We hebben flink wat sneeuw gehad deze winter, maar de temperatuur stijgt alweer gestaag. Het advies is meestal om de zeven graden grens aan te houden. Dat wil zeggen dat als de temperatuur overdag structureel boven de zeven graden is, het tijd is voor de zomerbanden.

Hou wel even in je achterhoofd of je nog van plan bent om naar het buitenland te gaan. In Italië zijn de wintersloffen bijvoorbeeld tot 15 april verplicht, dus mocht je nog plannen hebben voor die tijd, dan moet je nog even wachten met de bandenwissel.

Brandstofverbruik

Nou hoeven we jullie denk ik niet te vertellen dat de brandstof aan de pomp momenteel niet bepaald goedkoper aan het worden is na de acties van Bibi, Daddy Trump en de Iraanse schurken. Wacht je te lang met wisselen dan rij je op je winterbanden met te hoge temperaturen rond.

Dat betekent gemiddeld zo’n vijf procent hoger brandstofverbruik. Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber en hebben een hogere rolweerstand. Dan moet je auto harder werken en verstook je dus meer peut. Kost je zo maar een tientje per maand.

Slijtage

Dat is dan nog los van dat je winterbanden door het warmere weer en dito warmere asfalt worden opgevreten. Bij temperaturen boven de vijftien graden zie je het profiel van je winterbanden zo ongeveer verdwijnen, zo waarschuwt Mattijs Wijnmalen van Wegenvignetten.nl.

In een paar weken tijd kun je zoveel profiel verliezen dat de banden volgend jaar november niet meer door de keuring komen. Een nieuwe set kwaliteitsbanden kost in 2026 al snel tussen de vijf- en achthonderd euro; een bittere pil dus als je ze door simpel uitstelgedrag moet vervangen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, aldus Mattijs

Kijk uit voor de Italianen!

Waar we net even aanstipten dat je in Italië tot 15 april verplicht op winterbanden moet rijden (of een all-season band met sneeuwvlok) is het na 15 mei strikt verboden om op winterrubber rond te rijden.

In Nederland moet je zelf maar weten of je dief van je eigen portemonnee wil zijn, in de laars ben je verplicht je auto te ontdoen van winterrubber tussen 16 mei en 15 oktober. Zorg dus dat je voor de meivakantie in ieder geval je winterrubber gewisseld hebt als je wil genieten van het voorjaar in Italië. Als de Polizia Stradale je snapt met winterbanden na half mei kun je een boete krijgen tot maar liefst 1.734 euro. En ze kunnen je kentekenbewijs innemen. U is gewaarschuwd!

Foto: Mercedes-AMG G63 gespot door @spotcrewda