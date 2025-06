Sportieve edities van de Volkswagen Polo door de jaren heen

Na de Golf mag ook kleine broer Volkswagen Polo 50 kaarsjes uitblazen en dit zijn de leukste edities van de Polo!

Dit jaar staat helemaal in het teken van 50 jaar Volkswagen Polo bij het Duitse merk. Eén jaar na de Golf kwam ook de kleinere VW goede zaken doen. Volkswagen viert dat alsof het geen grote happening is, maar dat is het wel. Er zijn wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht.

Snelle edities van de Volkswagen Polo

Er zijn voldoende manieren geweest om een normale Polo iets op te fleuren, maar leuker is het om een rasecht sportmodel te maken van de Polo. Iets wat al sinds het prille begin gebeurt, al is het niet zo simpel als decennialang Polo’s de GTI-benaming geven. Vandaar dat wij de Polo eren door van elke generatie de highlights te pakken qua sportieve versies. Op volgorde:

Polo GT (Typ. 86)

1979

1.3 liter

60 pk

Momenteel wordt Audi vaak beticht van Volkswagens luxueus aankleden. De Polo begon juist andersom. De Audi 50, de allerkleinste Audi (een soort A1 avant la lettre) werd door Volkswagen verkocht als Polo. Daarmee begon het in 1975. In eerste instantie was er niet veel ruimte om sportiever te doen dan een 40 pk sterke éénliter. In 1979 kwam daar voor het eerst verandering in met de Polo GT, op basis van de gefacelifte Polo. Deze kreeg een heuse 1.3 met wel 60 pk! Het was dus een GT, geen GTI. In tegenstelling tot de Golf was de Polo nog niet voorzien van inspuiting.

Polo GT G40 (Typ. 86C)

1987

1.3 liter, compressor

115 pk

In grote lijnen lijkt de tweede Volkswagen Polo erg op de eerste, maar VW besefte dat een snellere Polo best een goed idee is. Nog steeds niet onder de noemer GTI, maar onder de noemer G40. Dit omdat de 1.3 liter viercilinder van extra kracht werd voorzien door middel van een G-Lader: een compressor! Goed om de kleine motor toch naar 115 pk te krijgen. Een beetje hetzelfde idee als wat we nu veel doen met downsizing, maar dan voordat een turbo daarvoor het enige antwoord was.

Polo GT G40 ‘Mk2’

1990

1.3 liter, compressor

113 pk

Om de Polo klaar te stomen voor de jaren ’90, werd de Typ. 86C flink gefacelift. Bijna tot in het onherkenbare, al is die steil aflopende daklijn voor de ‘coupé’ (of juist de Steilheck van de Polo ‘breadvan’) heel herkenbaar. Het was die coupé die nogmaals de G40-variant kreeg, maar na de facelift werd een katalysator toegevoegd. Die kostte wel twee pk’s. Harder trappen, dus.

Polo GTI (Typ. 6N)

1998

1.6 liter

120 pk

Pas in 1998 gebruikte Volkswagen voor het eerst de naam GTI op de Polo. In onze bloemlezing over de 6N heb je al kunnen lezen dat er een retezeldzame GTI was vóór de facelift. Deze variant van de eerste Polo Mk3 bleef exclusief voor Duitsland en trok 120 pk uit een zestienkleps 1.6 liter viercilinder.

Polo GTI (Typ. 6N2)

2000

1.6 liter

125 pk

Veel bekender qua sportieve edities van de Volkswagen Polo is de eerste GTI die de meesten zich herinneren. Pas vanaf 2000, na de facelift van de derde Polo, kwam de GTI die de hele wereld over ging. Vergeleken met de pre-facelift GTI een milde upgrade naar 125 pk uit vrijwel dezelfde motor. Wel was het een mooie kleine broer voor de Golf GTI: subtiel dikker, lekker sturend en verrassend potig. Leuk feitje met dank aan @Thomas20vt: de GTI-versie was de enige manier om xenonlampen op een Polo 6N2 te krijgen af fabriek. Vice versa bestaan er geen GTI’s met halogeenlampen.

Polo GTI (Typ. 9N3)

2005

1.8 liter, turbo

150 pk

Bij de derde Polo was de pre-facelift GTI zeldzaam, bij de vierde bestond ‘ie niet eens (enkel als concept). Pas vanaf de ‘9N3′ uit 2005 kwam er een nieuwe Polo GTI. Als je hem zo ziet, zou je bijna geen reden meer zien om een Golf GTI te kopen. Dezelfde uniforme grille met rood biesje, dezelfde iets dikkere uiterlijke mods zonder over de top te gaan, dezelfde velgen en zelfs tartanmotief in de stoelen! Het verschil zit hem dan ook in prijs/segment en de gebruikte motor. De Polo kreeg niet de 2.0 liter uit de Golf V GTI, maar de 1.8 ’20V’ uit de Golf IV GTI, wat wel voor het eerst is dat er een Polo GTI met turbo is. En niet eens tot zijn volle potentieel: 150 pk sterk en altijd handbak (de DSG werd niet overgenomen).

Polo GTI Cup Edition (Typ. 9N3)

2006

1.8 liter, turbo

180 pk

Om toch nog iets meer potentieel uit de vierde Polo als GTI te halen, werd een speciale editie geïntroduceerd. De Cup Edition is een straatversie van de Polo Cup-auto, een raceklasse van VW. Deze klasse is bedoeld voor jonge racers en toont hun potentieel aan, zodat raceteams dit talent kunnen scouten voor bijvoorbeeld DTM of nog hogere klasses. De straatversie is een zeldzame Polo met dit keer wel veel uiterlijk vertoon. Dikke bumpers met grote koelgaten, een grote spoiler, meerspaaks velgen en ook een opgevoerde motor. Dit keer 180 pk, om in de buurt te komen van de Golf GTI.

Polo GTI (Typ. 6R)

2010

1.4 liter, turbo én compressor

180 pk

De vijfde generatie Volkswagen Polo GTI voelt een beetje als een keerpunt. De auto lijkt iets serieuzer geworden te zijn, ondanks het nog steeds herkenbare GTI-uiterlijk met nog steeds die vijfspaaks ‘Monza’-velgen. Vooral in de motorruimte vond een grote verandering plaats. De Polo GTI leent de aandrijflijn van de Golf V GT Sport, dus een relatief kleine 1.4 met turbo én compressor. Het meest controversiële punt van deze Polo GTI is niet perse deze setup, want je komt net als de uitgaande Cup Edition uit op 180 pk. En volgens VW heb je zo betere performance met meer efficiëntie en dus een zuinigere auto. Nee, de controverse zit hem erin dat je de eerste Polo GTI 6R niet kan krijgen met handbak. De bak was altijd een DSG met zeven versnellingen.

Polo GTI (Typ. 6R2)

2014

1.8 liter, turbo

192 pk

Mocht je dus zelf willen roeren in een Polo GTI van deze generatie, altijd eentje van na de facelift pakken. Ook al is het uiterlijk subtiel veranderd, onderhuids vind je een compleet andere 1.8 TSI, zonder compressor maar wel opgevoerd om nu tot 192 pk te komen. En ja: een handbak was weer mogelijk, maar de optie voor een DSG bleef eveneens.

Polo R WRC (Typ. 6R)

2013

2.0 liter, turbo

220 pk

Keuze zat dus voor de vijfde generatie Polo, maar de GTI-modellen waren niet eens de meest krachtige. Volkswagen was namelijk ook nog steeds serieus bezig met de rallysport en die vroeg des tijds nog steeds voor homologatiemodellen. En dat betekent niet dat je kan zeggen dat er miljoenen Polo BlueMotions zijn verkocht, nee: de straatversie moet dezelfde motor hebben als de WRC-versie. Da’s een probleem, want de Polo-rallyauto gebruikt een 2.0 TSI en niet dezelfde 1.4 of 1.8 als de GTI. Om toch gehomologeerd te worden, bracht Volkswagen 2.500 speciale Polo’s uit onder de noemer R WRC. Eigenlijk de eerste en enige keer dat er een Volkswagen Polo R was, ondanks de vele sportieve edities. En het was een echte R: die grotere 2.0 TSI dus met 220 pk, gekoppeld aan een handbak. Dit is nog steeds de krachtigste straat-Polo ooit gebouwd.

Polo GTI (Typ. AW)

2017

2.0 liter, turbo

200 pk

Vanaf de zesde en huidige generatie Polo werd duidelijk dat deze auto een heel eigen leven is gaan leiden, en kannibalisatie tussen de Polo en Golf is bijna geen probleem meer. Vandaar dat de Volkswagen Polo GTI sinds 2018 dezelfde 2.0 TSI heeft als de grote broer, alleen geknepen tot 200 pk. Alleen tegen de handbak moesten we helaas gedag zeggen: de Polo kreeg vanaf nu altijd een DSG met zes versnellingen. In 2010 was dat nog ‘jammer’, maar anno 2018 verwacht je eigenlijk niet anders.

Polo GTI Edition 25 (Typ. AW)

2023

2.0 liter, turbo

207 pk

Toch geeft Volkswagen de Polo GTI nog zeker niet op, overleefde deze de facelift in 2021 en hield deze zijn 2.0 TSI, met zelfs nog zeven gratis pk’s. Volkswagen had in 2023 nog wat te vieren ook, maar dat was niet x aantal jaar leuke edities van de Volkswagen Polo. Nee, het merk vierde dat de naam GTI al 25 jaar gebruikt werd. Da’s ietsje minder lang, maar goed: dan weet je dat er al iets gevierd is met de GTI.