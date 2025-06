Kwalificatie Formule 1: Wie annexeert de pole position in Canada?

Waar Trump faalt kan Max Verstappen vandaag toeslaan. Verovert hij een gewild stukje real estate op de grid voor de F1 race in Canada van morgen?

Q1

De F1 coureurs nemen even een break van Le Mans kijken om ons een uurtje te vermaken. Russell en Antonelli zetten vroeg in de sessie de beste tijden neer. Russell doet dat op de softs, Antonelli op de mediums. Het verschil tussen de twee compounds is weer uiterst klein dit weekend. Met name de teams met Mercedes motor lijken te overwegen om te kwalificeren ‘op geel’. Wellicht speelt hierbij de power unit of achterwielophanging mee.

Piastri is tot op heden een stukje achtergebleven op teammaat Norris, maar zet dan wel de voorlopig snelste tijd neer. Norris zelf heeft dan juist een relatief matige ronde op de klok gezet. Verstappen gaat dan naar P1, maar Alonso pakt daarna verrassend de koppositie op een set mediums.

Albonio verliest dan opeens zijn motorkap. Men zegt wel wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Maar dit is ook geen porem. Of nou ja, een blik op de naakte techniek onder het carbon blik heeft ook een zekere schoonheid. Hoe dan ook kan dit toch nooit de bedoeling zijn geweest. Er zwaait een rode vlag.

Enige tijd later gaat het weer los. Norris gaat naar P1, Colapinto doet een redelijk goed rondje en Hadjar toont zich ook weer van zijn beste kant. Er zit nog tijd in de baan. Albon doet wat hij moet doen, maar Sainz laat het liggen. Hij wordt slechts zeventiende. Bortoleto is de nummer 16. De andere uitvallers zijn Stroll, Lawson en Gasly.

In de herhaling zien we waarom Sainz het niet haalt. Het is niet alleen omdat ik volle bak op hem en Williams heb ingezet in het managerspel, maar ook omdat Hadjar hem dik ophoudt. Dat wordt een strafje voor de Algerijnse Fransman, maar daar hebben Sainz en zijn team verder niks aan. Gelukkig voor Williams gaat hun Britse Thai Albon met een nieuwe motorkap in ieder geval wel door.

De afvallers: Bortoleto – Sainz – Stroll – Lawson – Gasly

Q2

Terwijl Colapinto een dutje doet om de eerste keer dat hij Gasly verslaat in de kwalificatie te vieren, giert de adrenaline bij de rest door de aderen. McLaren en Norris lijken de favoriet voor pole, maar het zit erg dicht bij elkaar. Een misstap in de tweede kwalificatiesessie zou funest zijn voor de titelpretendenten.

Verstappen is echter sneller dan beide Macca’s en doet dat op een medium band. Het is wel een nieuwe medium, terwijl de oranje brigade kiest voor gebruikte softs. Ferrari zit in de buurt met beide auto’s, maar lijkt nét niet de pees te hebben van de top-3. Bij Mercedes is een beetje onduidelijk wat er gebeurt. Gisteren leek Russell nog een kandidaat voor de winst. Maar die initiële snelheid lijkt daarna als sneeuw in een brandende zomerzon te zijn verdwenen. De twee gaan met zeven minuten te gaan naar P6 en P8 op gloednieuwe softs.

Colapinto drift er dan lustig op los als de wijlen naamgever van het circuit Gilles Villeneuve in zijn beste dagen. De Argentijn ontpopt zich als een enigma gewikkeld in een mysterie. Briljantie wordt afgewisseld met crashes en traagheid. Onboard rijden we met Franco mee terwijl hij op een nieuwe set mediums het circuit verorbert. Het is voorlopig goed voor P10, maar er zijn nog kapers op de kust.

Tsunoda, de twee Hazen, Hadjar en Hulkenberg azen op verbetering. TSU gaat naar P9, maar wordt teruggedrongen door ANT. RUS is dan opeens toch naar P1 gegaan, op een set mediums. Dat lijkt zeker voor sommige teams echt de snelste compound te zijn. Het is dan uiteindelijk Hadjar die nog de top-10 weet te kraken.

Tsunoda is daardoor de bok. Niet dat het heel veel uitmaakt, want TSU wacht sowieso een gridstraf van 10 plekken. De kans is dus groot dat de Japanner morgen weer achter het veld aan hobbelt vanuit de pit. Hadjar zelf zal ongetwijfeld ook een straf incasseren voor het hinderen van Sainz in Q1. Maar voorlopig mag de rookie door.

De afvallers: Tsunoda – Colapinto – Hulkenberg – Bearman – Ocon

Q3

Leclerc zet een banker neer en Norris verzuipt andermaal onder de druk van in mijn team opgenomen zijn in het managerspel. Hij snijdt de laatste chicane af en vergooit zo zijn eerste poging. Piastri heeft dat soort problemen niet: hij is een halve tel sneller dan Leclerc. Game over? Nee, want Verstappen gaat nog harder. Hij pakt provisional pole met 25 duizendsten van een seconde! Russell en Antonelli sluiten aan op P3 en P4, waarna Norris een tweede ronde doet op zijn softs en daarmee naar P5 gaat.

HAM gaat dan naar P4, maar het is Leclerc die een echt indrukwekkende sector neerzet. Paars in S1. Helaas voor de Monegask rijdt Hadjar voor hem. Met een beetje vuile lucht zeilt LEC een bocht uit en dat is zijn ronde naar de knoppen. Piastri lijkt zijn tijd niet te verbeteren maar gaat dan met paars in de derde sector alsnog naar provisional pole. Norris zakt door het ijs als een blok lava. Hij verbetert zich niet en blijft steken op P7. Het hele weekend het snelst en dan in de kwali nergens; het is een beetje het verhaal van NOR.

Piastri dan op weg naar de titel? Waarschijnlijk wel, maar makkelijker wordt het er niet op als Verstappen en Russell beiden sneller gaan dan de Ozzie. Misschien brokkelt de dominantie van team oranje toch een beetje af. Maar het is ook wel een anomalie. Russell pakt pole op de mediums. Verstappen is tweede achter zijn beste vriend. Jacques Villeneuve babbelt met de top-3 na de finish. Russell prikt Verstappen een beetje met speculaas over de strafpunten van onze held in het kader van een mogelijke clash in de eerste knik.

De rest van de top-10 begint met Antonelli op P4. De derde rij wordt gevormd door negen wereldtitels in de vorm van Hamilton en Alonso. Norris, Leclerc, Hadjar en Albon maken de top-10 compleet. Spann0nnnnd.

De uitslag