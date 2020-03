Spyker (alweer) failliet

Niet voor het eerst: al weer een onderdeel van Spyker failliet.

Victor Muller heeft op papier de jongensdroom der jongensdromen te pakken. Hij bezit namelijk het automerk Spyker, wat aan het begin van deze eeuw een unieke sportwagen wilde bouwen. De C8 werd ook daadwerkelijk gebouwd. Met veel knipogen naar oude vliegtuigen en klassieke ontwerpen, waren het bijzondere supercars die veelal in de smaak vielen. Op een buitenissige manier.

Veel plannen, weinig modellen. Het is vreemd hoe Spyker al vroeg de concepten had voor een SUV, maar dat niet heeft doorgezet. Gemiste kans? Dat zullen we nooit weten. Wat we wel weten is dat het merk vele winden tegen heeft gehad. Faillissementen, het proberen te redden van Saab, daarna weer failliet gaan, Muller die een rechtszaak aan zijn broek heeft hangen. Muller die weer vrijgesproken wordt en wat recenter Spyker die moeite heeft met rondkomen. Dat leidt tot waar we vandaag zijn: ‘plotseling’ is een onderdeel van Spyker sinds afgelopen vrijdag failliet.

Stopgezet

Het gaat om het bedrijfsonderdeel Spyker Services, dit bedrijf was belast met de after-sales activiteiten van het merk. Het FD sprak met een van de curatoren die aangaf dat de Belastingdienst in december al aandrong op een faillissement. Dat is dan uiteindelijk afgelopen vrijdag uitgesproken. Muller heeft desgevraagd voor het FD echter een verklaring voor zijn recente falen: door het coronavirus zijn veel (Chinese) investeringen stopgezet. Geen geld is geen mogelijkheden om een extra kapitaalsinjectie te doen in het bedrijf. Naar eigen zeggen is het moederbedrijf van Spyker in het Verenigd Koninkrijk nog volledig ‘intact’. Verdere uitspraken over de staat van die onderneming wilde hij tegenover de krant niet doen.

Doorgaan?

Muller ziet nog toekomst in Spyker en wil doorgaan zodra dat weer zou kunnen. Willem Jan van Andel, die het faillissement van een Spyker Events&Branding overziet (faillissemen 2015), zegt dat winst maken in dit bedrijf moeilijk is. Ondanks Muller’s sterke wil, ziet Van Andel maar één einde. En dat is niet het lot wat je Spyker gunt. Toch? (via Financieel Dagblad)

Image-credit: De Spyker-fabriek in Zeewolde, via Autojunk.