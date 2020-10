'Spyker moet binnen week 52K overmaken, anders failliet' - Autoblog.nl

Spyker is weer Spyker: een curator wil binnen een week 52K zien van Spyker NV, anders gaat hij een faillissement aanvragen.

Het leek ook te mooi om waar te zijn. Na de aankondiging van eind augustus dat Spyker volgend jaar weer auto’s wil gaan bouwen, is er nu alweer gedoe om geld. Volgens RTL Nieuws wacht een curator al ruim twee jaar op geld van Spyker-baas Victor Muller en is hij het nu zat. Komt Muller niet binnen één week met het geld, dan stapt curator Willem Jan van Andel naar de rechter.

Het zit zo. Spyker Events ging eind 2014 failliet, samen met moederbedrijf Spyker NV. Het faillissement van Spyker NV werd echter teruggedraaid, dankzij een akkoord tussen Muller en de schuldeisers. Events bleef failliet, de schuldeisers hiervan kregen nog twee miljoen euro tegoed. En Spyker NV zou daar (deels) verantwoordelijk voor zijn.

Om hoeveel geld het nog gaat wordt uit het faillissementsverslag niet duidelijk. Wel zouden er sinds maart 2019 gesprekken gaande zijn over een minnelijke regeling. Sinds die tijd zou de curator echter wachten op een betalingsvoorstel van Spyker en is er nog altijd geen geld gezien. Bij de laatste update van 23 september 2020 blijkt de curator het zat te zijn. ‘Aangezien Spyker NV wederom de gestelde betalingstermijn niet is nagekomen, zal de curator nadere rechtsmaatregelen tegen Spyker NV nemen’. Met andere woorden, ze vragen een faillissement aan bij de rechter.

Tegen RTL Nieuws zegt Van Andel echter dat hij Spyker NV tóch nog een beetje uitstel geeft. Hij zou vorige week vrijdag een e-mail hebben gekregen van Muller, waarin Muller zegt binnen een week alles te regelen. ‘Eerst zien, dan geloven’, zegt de curator, maar toch wacht hij de week nog even af. En anders vraagt hij alsnog het faillissement aan.

Het nieuwsmedium heeft Muller zelf ook benaderd, hij noemt het zelf een ‘klein dingetje’. Het zou om een bedrag gaan van 52.000 euro, die ‘binnenkort samen wordt opgelost’. Mocht het inderdaad slechts om een halve ton gaat, dan is het opvallend dat de curator met een faillissementsaanvraag moet dreigen om dat geld te zien. Met de overeenkomst van eind augustus waren volgens Muller zelf namelijk ‘vele tientallen miljoenen’ gemoeid. Het is dan ook te hopen dat het geldprobleem van 52K kinderdaad snel is opgelost en dat de wederopstanding van Spyker niet van korte duur was.