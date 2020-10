James Bond zorgt voor nóg meer uitstel van Fast & Furious 9 - Autoblog.nl

Inmiddels komt door al het uitstel Fast & Furious 9 ruim twee jaar later dan gepland uit.

Voor de fans van stunts, sportauto’s en car chases had 2020 best een leuk filmjaar moeten worden. Zowel Fast & Furious 9 als de nieuwste James Bond-film No Time To Die stonden namelijk op de planning voor het huidige kalenderjaar, maar het coronavirus gooide jammer genoeg roet in het eten. De nieuwste James Bond-film zou naar november verplaatsen, volgende maand dus, F9 zou in april 2021 in de bioscoop te zien zijn.

Het probleem is alleen dat het virus nog steeds niet weg is. En om en masse in een bioscoopzaal te gaan zitten, is waarschijnlijk niet waar veel mensen nu op zitten te wachten. Laat staan dat in veel landen bioszalen niet eens vol mogen zitten, vanwege de coronamaatregelen. En om een blockbusterfilm uit te brengen wanneer mensen er niet naar kunnen kijken, vinden de financiële mannetjes natuurlijk niet zo leuk.

Dus werd No Time To Die dit weekend uitgesteld naar 2 april 2021. Juist, precies in het vaarwater van Fast & Furious 9. Kennelijk was Universal Studios bang dat dit iets te veel concurrentie zou opleveren voor Diesel & co, want nu wordt F9 wéér uitgesteld. De film verschijnt nu op 27 mei 2021, zo staat op de site van Universal Pictures.

Die datum is ruim twee jaar later dan de aanvankelijke verschijningsdatum van april 2019. Het uitstel van Fast & Furious 9 heeft uiteraard ook gevolgen voor het tiende deel. Want ja, ook daar is Universal mee bezig. Deze film had eerst april volgend jaar in de première moeten gaan. Wanneer deze nu wel verschijnt, is niet duidelijk.