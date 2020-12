SS Tuning Mondeo: verlagen is beter dan verhogen - Autoblog.nl

Met de Mondeo kun je je tegenwoordig al onderscheiden. Met de SS Tuning Mondeo al helemaal!

Het is eigenlijk heel erg zonde dat het traditionele middensegment die meer bestaat uit kloek D-segmenters. Neem de Ford Mondeo, volgens de heren van The Grand Tour (voorheen TopGear) is het een van de weinige auto’s die Jeremy, James en Richard alle drie goed vinden.

SS Tuning Mondeo

De Ford Mondeo kan alles wat zo’n crossover kan, alleen is een Mondeo zuiniger, sneller, ruimer en is de wegligging veel beter. Omdat tegenwoordig grote navigatieschermen en abonnementen op verlichtingen veel belangrijker zijn ‘om je te onderscheiden’, is de tuningsmarkt in dat segment ook opgedroogd. Maar goed nieuws: hier is de SS Tuning Mondeo! Je zou denken dat het gaat om een Duitser met weinig weet van de nationale geschiedenis, maar niets is minder waar. SS Tuning komt namelijk uit Oekraïne. Je weet wel: dat land waar Jan Roos zo fel op tegen is. De heren (en dames) van SS Tuning hadden al wat previews laten zien, maar dit is het resultaat: een enorm dikke Mondeo!

Visuele veranderingen

Er zijn een enorm hoop visuele veranderingen aan de laatste generatie Mondeo. Aan de voorkant is er een enorme splitter, deze loopt consequent door via de sideskirts en iets omhoog bij de achterbumper. De wielkastverbreders zijn het hoogtepuntje op de SS Tuning Mondeo. Op de foto’s ziet het er keurig uit qua naden en pasvorm, verreweg het lastigst bij dit soort kits. Bij de voorwielen zien we een soort luchtuitlaat, helaas. De bodykit is over het reguliere koetswerk geplaatst, dus echt een functie heeft het niet.









Uiteraard is er ook een diffuser, alhoewel we daar geen afbeelding van zien. Om het geheel af te maken zijn er ook nieuwe gave wielen. Die zijn ook wel nodig, om de grotere wielkasten beter te vullen. In dit geval zijn de wielen 20 inch in diameter en bedraagt de breedte 9 inch. Belangrijk getal is de ET-waarde: 25. Je kunt ook 20×9 ET45 wielen monteren, maar dan moet je 20 mm spacers gebruiken.







Prijs SS Tuning Mondeo

Dan de prijs: SS Tuning verlangt voor de complete kit 1.580 euro. Genoeg om goed te zijn, maar ook weer niet schreeuwend duur. Houd er wel rekening mee dat alles nog niet gespoten en gemonteerd is op de middenklasser van Ford. Over motortuning wordt met geen woord gerept. Maar als je ervoor zorgt dat je de 2.0 EcoBoost hebt, dan heb je altijd nog wat kietelmogelijkheden in het verschiet. Je kunt de onderdelen online bestellen.