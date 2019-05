Dit is de gaafste (en minst praktische) MPV ooit gebouwd

Ok, op de Renault Espace F1 na, dan!

Het was de rage in de jaren ’90: MPV’s. De Multi Purpose Vehicles waren enorm ruim, handig en praktisch. Zeker als je een wat groter gezin had, kon je je geluk niet op met een dergelijke auto. In Europa was de Renault Espace de trendsetter en in de Verenigde Staten de Chrysler Voyager.

Al snel volgde de concurrentie. Ondanks dat er een redelijke markt voor dit type auto was, moet deze niet overschat worden. Zeker omdat de ontwikkelingskosten voor een dergelijke auto enorm hoog waren. Daardoor moesten fabrikanten creatief zijn. Zo werkte Volkswagen samen met Ford aan hun MPV’s, respectievelijk de Sharan en de Galaxy. Een derde exponent daarvan was de Seat Alhambra.

Voor Peugeot moest het succes van de grote MPV extra zuur zijn geweest, want het was Peugeot dat als eerste van Matra het idee voorgeschoteld kreeg. In plaats van het idee over te nemen en pionier te worden in de klasse, bedankte Peugeot voor het idee van Matra. Matra ging vervolgens naar Renault en de rest was, zoals men zegt, geschiedenis.

PSA (het moederbedrijf van Peugeot en Citroen) ging samenwerken met Fiat. De MPV’s werden ontwikkeld onder de noemer ‘Eurovans’. Het resultaat was een kwartet aan min of meer dezelfde MPV’s: de Citroen Evasion, Peugeot 806, Fiat Ulysse en Lancia Zeta. Nog een voordeel: op deze bodemplaat kon ook een bestelwagen-versie ontwikkelen: de Citroen Jumpy, Peugeot Expert en Fiat Scudo. Om het extra verwarrend te maken, waren daar óók personenwagen-varianten van. Nu waren die veel minder luxe en meer op basaal taxivervoer ontworpen, maar voor de buitenstaander was het lastig te zien.

Terug naar de vier MPV’s. De meest populaire (in Nederland althans) was de Peugeot 806. Het Franse merk deed het sowieso goed in die periode. De Peugeot 806 was leverbaar met een keuze uit viercilinder benzine- en dieselmotoren met zeer weinig tot vrij weinig vermogen: 92 tot 150 pk. Ook was de styling eigenlijk een aanfluiting. Er zat kraak nog smaak aan, terwijl Renault en Chrysler wat meer futuristische lijnvoering hanteerden.

Dat Peugeot echt wel wat bijzonders kon maken op basis van de 806, bewees het Franse merk in 1996 met de Peugeot 806 Surf, een extra ‘sportief’ aangeklede 806. Niet zozeer om een sportievere auto te zijn, dan wel een auto voor mensen die sportieve dingen doen.

Maar een echt bijzondere 806 kwam in 1997. Toen toonde men de 806 Runabout op de IAA in Frankfurt. De auto was gebaseerd op de 806, maar dat was eigenlijk nergens terug te zien. De auto zag eruit als een peperdure motorboot op wielen. Of de auto mooi of lelijk is, houden we graag in het midden, maar origineel was ‘ie zeker.

Wat te denken van de vooruit, die net van een Riva lijkt af te komen. Of het teakhouten achterdek, wederom een auto die dat eerder had dan de Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Het dek kon elektrische bediend worden om eronder spullen op te bergen. Het nautische concept kon ook bemerkt worden in het interieur. Zo konden de airbags langzaam opgeblazen worden om te fungeren als reddingsvesten.

Qua snelheid was de 806 iets geslaagder dan zijn normale broertjes. Onder de kap lag een 2.9 liter V6, goed voor 190 pk. Spectaculair zal het rijden ermee niet geweest zijn, want alle 190 paarden werden via een viertraps automaat overgebracht over de voorwielen. Uiteraard bleef het allemaal bij een concept. Je zou hooguit kunnen zeggen dat de front van de Peugeot 807, de opvolger van de 806, er wel wat van wegheeft. Zoals Harm Edens zou zeggen: gelukkig hebben we de foto’s nog. En een filmpje!