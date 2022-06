Timmermans: alle bedrijfswagens verplicht elektrisch in 2027

Frans Timmermans wil alle bedrijfswagens verplicht elektrisch hebben vanaf 2027.

Het zijn niet alleen de personenwagens die allemaal overstappen van de verbrandingsmotor naar de EV. Er zijn immers ook elektrische bedrijfswagens. Daarbij staat de techniek nog behoorlijk in de kinderschoenen.

Ja, je kunt bij bijna elk merk een elektrische bedrijfswagen aanschaffen, maar in veel gevallen zijn ze nog niet ideaal voor iedere gebruiker. De actieradius is vrij beperkt, evenals het laadvermogen. Daar valt absoluut nog wat te winnen.

Dat moeten de fabrikanten snel voor elkaar zien te krijgen, want Frans Timmermans wil dat alle bedrijfswagens in 2027 elektrisch zijn! De man die elke taal vloeiend spreekt, is bezig met een plan om dat voor elkaar te krijgen.

Timmermans wil elektrische bedrijfswagens verplichten tot 3.500 kg

Het gaat specifiek om ‘kleine bedrijfswagens’, dus de auto’s lichter dan 3.500 kg. Het is een soort tweetraps raket. In eerste instantie is de verplichting gericht op hele grote bedrijven en overheden. Die moeten al in 2027 overstappen op een elektrisch wagenpark.

Dan is het de bedoeling dat kleinere bedrijven, organisaties en dergelijke tot 2030 de tijd hebben om over te stappen. Dan is ook voor hen de elektrische bedrijfswagen verplicht.

Volgens Timmermans is het een perfect moment om de transitie te versnellen. Hij noemt de hoge olieprijzen vanwege de trammelant in Oekraïne. Timmermans is van mening dat juist in dit specifiek segment een snelle omschakeling van diesel/benzine naar elektrisch mogelijk is.

Nog geen wet

Het is overigens nog een plan, geen nieuwe wet. Eerst komt volgende week de wet aan bod voor het verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor na 2035. De verwachting is dat het plan pas aan het einde van dit jaar wordt aangeleverd. Daarna gaat er ook nog wel tijd overheen voordat men erover gaat stemmen.

Uiteraard hoef je niet per se te wachten. Als je veel werk in binnensteden doet en wel veel ruimte nodig hebt maar niet zozeer veel acteiradius, is zo’n elektrische bedrijfswagen zo gek nog niet.

Via: De Telegraaf.