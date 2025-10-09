Dit is het tegenovergestelde van de Model Y Standard

De Model Y niet-Standard, zeg maar.

De nieuwe Tesla Model Y Standard is hartstikke leuk voor mensen die een goede deal willen, maar verder is het niet echt een auto waar je vrolijk van wordt. Vooral de neus oogt wel erg kaal en generiek. Unplugged Performance presenteert nu een Model Y die juist dikker oogt.

Met de aerokit van UP kun je jezelf een beetje onderscheiden van de massa. Dat kan geen kwaad, want in september was de Model Y opeens weer de bestverkochte auto van Nederland. Met de spulletjes van Unplugged kun je toch een beetje uniek zijn.

Dat is echter niet de enige reden om deze aerokit te bestellen. De kit heeft volgens Unplugged ook functionele voordelen, zoals minder luchtweerstand. Volgens de tuner neemt de luchtweerstand af met ongeveer 2,4%. En dat wil je natuurlijk, want minder luchtweerstand = meer range.

Tegelijkertijd neemt de downforce toe. Da’s een beetje een lastige, want dit is juist slecht voor de range. Maar goed, je hebt in ieder geval meer grip in de bochten. Al kun je misschien beter een Model 3 kopen als je zo graag sportief wil rijden met je Tesla.

We vermoeden dat de meeste klanten toch vooral geïnteresseerd zijn in de looks, niet in geneuzel over aerodynamica. De kit bestaat uit een bumperlip aan de voorkant, vinnen onder de mistlampen, een spoiler, vinnen onder de achterlichten en een verlengstuk voor de diffuser. Unplugged omschrijft het zelf als een OEM+ look. Daar kunnen we inkomen, want het oogt allemaal vrij subtiel.

Optioneel kun je ook nog carbon spiegelkappen krijgen. De velgen die je op de plaatjes ziet zijn ook niet standaard. Dit zijn gesmede velgen van Unplugged Performance, die in verschillende maten leverbaar zijn, van 18 tot 21 inch.

Wat kost dat dan? In de webshop van Unplugged Performance is de aerokit te bestellen voor omgerekend €1.890. Dat is exclusief de spiegelkappen en velgen.