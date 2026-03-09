Officieel: Max Verstappen rijdt dit jaar in 2 (!) races op de Nürburgring

Twee F1-rivalen slaan de handen ineen voor de Groene Hel.

Een levenslange droom van Max Verstappen gaat binnenkort eindelijk uitkomen. Na het debuteren in de F1, het winnen van een race en vervolgens vier kampioenschappen staat de Nederlander voor zijn eerste deelname aan de 24 Uur van de Nürburgring. Vandaag bevestigen Mercedes en Verstappen Racing zijn deelname aan de iconische race.

Verstappen gaat racen tijdens twee races op de Nürburgring. Naast de 24-uursrace is er de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Deze raceklasse gebruiken verschillende teams en coureurs ter voorbereiding op de grote race. Aan zo’n race deed Verstappen vorig jaar mee (en won, uiteraard). Ook na de 24 Uur van de Nürburgring zijn er nog NLS-races, maar het draait voor iedereen in Nürburg om de 24-uursrace.

Wanneer doet Verstappen mee op de Nürburgring?

Max Verstappen kan maar aan één voorbereidende NLS-race meedoen. Zijn teammaten zijn dit aanwezig bij NLS 1 (14 maart), maar dan zit Verstappen zelf nog in China voor de F1. Ook de kwalificatiesessie voor de 24-uurs moet Verstappen aan zich voorbij laten gaan. Althans, als de GP van Saoedi-Arabië of de vervanger ervan doorgaat.

Verstappen gaat wel meedoen aan NLS2. De race stond oorspronkelijk gepland voor 28 maart. Na overleg tussen Mercedes en het management van Max Verstappen, en na goedkeuring van de NLS-organisatie, is de race een week vervroegd naar 21 maart, waardoor de Nederlander nu kan deelnemen aan NLS2. De écht 24 Uur van de Nürburging vindt dit jaar plaats op 16 en 17 mei.

De Mercedes van Verstappen

Het ziet er toch gek uit: een Verstappen-Mercedes en de teamnaam Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Verstappen zal deelnemen in de hoofdklasse, de SP9-klasse. Hij rijdt in de Eifel in een Mercedes-AMG GT3 met zijn Formule 1-racenummer, 3. Zijn teamgenoten zijn Dani Juncadella (Spanje), Jules Gounon (Andorra) en Lucas Auer (Oostenrijk).

De AMG GT3 heeft een 6,3-liter V8 in het vooronder liggen die 550 pk en 650 Nm produceert. Een sprintje naar 100 km/u kan Verstappen in drie seconden doen. De deelname onderstreept de langetermijnvisie van Verstappen Racing om deel te nemen aan enduranceraces op topniveau.

Verstappen reageert

Tot slot laat ik de hoofdpersoon nog graag even aan het woord. Uiteraard kijkt Verstappen erg uit zijn naar debuut. Zeker nu de F1 hem niet zint. Hij zegt: “De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken.”

Verstappen vervolgt: ”Vorig jaar heb ik mijn DMSB Permit Nordschleife gehaald en deelgenomen aan NLS9, die we hebben gewonnen. Die voorbereiding is erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace. We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren.”

Zeg al je afspraken voor 21 maart en 16 en 17 mei maar alvast af. Je kunt dan 24 uur lang kijken naar raceactie op de Nordschleife, inclusief wat uurtjes Verstappen. Tenminste, als de weergoden meezitten.