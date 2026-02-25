Stellantis verkracht klassieke naam met nieuwste crossover

Stellantis doet een Fordje.

Stellantis komt met honderdduizend verschillende crossovers, maar een sedan… ho maar. Toch gloorde er nog een sprankje hoop. Er is namelijk een Lancia Gamma op komst en dat zou volgens de CEO een vierdeurs coupé worden. Het verkoopt waarschijnlijk voor geen meter, maar daarmee heeft Lancia ten minste iets unieks in handen.

Deceptie

Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas: de Lancia Gamma is nu al een deceptie. We hebben de eerste spyshots te zien gekregen en wat blijkt? Het wordt tóch gewoon weer een crossover. Ze konden het niet laten…

Stellantis volgt dus het voorbeeld van Ford: ze plakken de naam van een coupé op een crossover. De Lancia Gamma Berlina kun je een beetje zien als een vierdeurs coupé avant-la-lettre. Daarnaast was er ook nog een echte tweedeurs coupé.

Aflopende daklijn

Van de oude Lancia Gamma gaan we dus bitter weinig terugzien in de nieuwe. Alleen de aflopende daklijn is met een beetje fantasie terug te voeren op de Gamma. Verder krijgt de nieuwe Gamma het moderne front dat we al kennen van de Ypsilon.

De Gamma zit niet eens in hetzelfde segment als zijn voorganger, want het wordt nu een D-segmenter in plaats van een E-segmenter. De Gamma wordt de zoveelste SUV op het STLA Medium-platform, na onder meer de Peugeot 5008, de Opel Grandland en de Citroën C5 Aircross.

Verkoop

Ergens is de keuze voor een crossover natuurlijk wel begrijpelijk, want dat verkoopt nu eenmaal. Het is alleen een beetje jammer dat Lancia ons blij heeft gemaakt met een dode mus. Overigens zal er veel afhangen van de Gamma. De nieuwe Ypsilon is een regelrechte flop, dus als de Gamma ook niet verkoopt, wordt het merk waarschijnlijk opgedoekt.