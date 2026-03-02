Dit is de Nederlandse prijs van de Kia K4 hatchback en stationwagon!

De Golf-concurrent heeft een prijskaartje.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 17 september 2025, later aangevuld met de Nederlandse prijzen en opnieuw gepubliceerd.

Kia lanceert het ene na het andere EV-model, maar ze zijn ook de benzinerijders niet vergeten. Vandaag introduceren ze een heel traditioneel model: een C-segment hatchback met een verbrandingsmotor, zonder stekker. De opvolger van de Kia Ceed is hier!

Dit model werd eerder dit jaar al in de VS onthuld als de Kia K4, maar het was nog even afwachten of dit model ook in Europa zo ging heten. Het antwoord bleek ja te zijn. Kia neemt daarmee definitief afscheid van de naam Ceed.

De K4 mag dan een traditioneel model zijn, het design is dat zeker niet. De K4 oogt net zo modern als de EV-modellen. Daarmee is deze Kia in ieder geval een stuk hipper dan een Golf. En de verkoopcijfers bewijzen dat Kia’s uitgesproken designtaal Nederlandse klanten niet afschrikt. Integendeel.

Goed, door naar de aandrijflijnen. Waar de Amerikanen een 2,0 liter viercilinder krijgen, moeten wij genoegen nemen met een 1.0 T-GDI of 1.6 T-GDi mild hybride motor. De aandrijflijnen produceren respectievelijk 115 en 180 pk.

Qua transmissie heb je de keuze uit een handgeschakelde zesbak of een 7-traps DCT. Later, in december van dit jaar, volgt er ook een échte hybride. Dat wordt er eentje zonder stekker. Een dergelijke versie is er van de Ceed nooit geweest. Er was alleen een PHEV, en die was uitsluitend leverbaar als station. Over stations gesproken…

K4-station!

Ja mensen, het kan nog in 2026: een nieuwe betaalbare benzine (oké, mild-hybride maar toch) vakantiebeuker van Kia. Je kijkt naar de Kia K4 Sportswagon die net iets korter is dan een concurrent als de Octavia Estate. Hij heeft dezelfde, naar mijn inziens, toffe design-elementen als de hatchback, maar dan in uitgerekte vorm. De verkoopreden om deze boven de hatchback te pakken: zijn kofferbak van 604 liter.

Nederlandse prijs Kia K4

Vandaag (2 maart 2026) maakt Kia de Nederlandse prijzen van de K4 bekend. Het gamma begint bij de Kia K4 Air in hatchbackvorm. Je betaalt hier 33.995 euro voor. Daarmee is hij iets goedkoper dan de Golf (37.990 euro), maar is hij wel een stuk duurder dan de Skoda Fabia (24.990 euro). De range-topper, de GT-PlusLine, kost 44.995 euro. Er zitten nog drie uitvoeringen tussen met allerlei extraatjes.

Dat zijn de prijzen van de K4-hatchback, dan snel door naar de station. Daar kunnen we vrij kort over zijn. De Sportswagon heeft een meerprijs van 1.500 euro ten opzichte van de hatchback voor de instapversies. Bovenop de prijs van de hatchback GT-Line, GT-Line Launch Edition en GT-Plusline is 2.000 euro.

Wanneer is de Kia K4 in Nederland?

Als je staat te popelen om zo’n kekke Kia K4 te bestellen, moet je nog even geduld hebben. De orderboeken worden pas medio april 2026 geopend. Of het een succes kan worden? Het C-segment is niet meer zo hot als voorheen, maar de Golf is nog altijd het op twee na best verkochte Volkswagen in Nederland. Dus wie weet kan de Kia K4 ook nog potten breken in dit segment.