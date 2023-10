Stelvio Quadrifoglio nu een volle maat breder

Een extre brede Stelvio Quadrifoglio klinkt ons als musica-e in de oren!

Als je dan toch per se een crossover moet rijden van de vrouw (m/v, oid) dan mag het van ons wel deze zijn. De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is het perfecte alternatief voor mensen die een Giulia Q Sportwagon hadden willen verwelkomen.

De Alfa Romeo Stelvio is een bijzonder dikke auto, maar misschien voor sommige mensen nog ietsje te bescheiden. Kenners zullen meteen zien dat je de snelste, dikste en duurste Stelvio onder de bips hebt, maar er zijn tegenwoordig niet zoveel kenners meer, helaas.

De meeste wijzigingen bij de Quadrifoglio ten opzichte van het standaardmodel zitten onderhuids. En als je gaat voor een zwarte of donkergrijze, is het al helemaal lastig om te zien. Gelukkig hebben de Ladies and Gentlemen (and other genders) daar een oplossing voor. Ze hebben lekker heftige bodykit ontwikkeld voor de Stelvio.

Extra brede Stelvio Quadrifoglio

Aanvankelijk hadden ze er eentje voor de gewone Stelvio. Deze is nu aangepast zodat deze passend is voor de (iets bredere) Stelvio Quadrifoglio. De bodykit is ook écht een bodykit, dus met wielkastverbreders. Verder is er een hele hoop carbon. Denk aan de voorspoiler, de lip onder de sideskirts en een set spoilers.

De wielen zijn niet origineel, maar van Vossen Wheels. !e meten 22 inch en middels een setje spacers is de fitment helemaal perfect. Het enige dat we te zeuren hebben over de stance, is de ruimte in de wielkasten. Het beste is natuurlijk dat een platte hand er níet inpast. Dan vult ‘ie het mooiste. In dit geval kun je op en neer bewegen met een gebalde vuist. Aan de andere kant, het is een crossover, geen toerwagenracer.

Extra maf: een carbon-look motorkap. Standaard heeft de Stelvio Q namelijk een motorkap van echt koolstofvezel…

Nog geen streep sneller

Dan de techniek. Deze extra brede Stelvio Quadrifoglio is namelijk geen streep sneller. Sterker nog, door de extra toegenomen weerstand zou het weleens kunnen zijn dat ‘ie juist langzamer is. De motor, bak, onderstel en remmen zijn nog helemaal standaard. Dat wil niet zeggen dat dat verkeerd is, want in standaardtrim knalt de Stelvio Q in precies 4 tellen naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 283 km/u.

Gelukkig zijn er voldoende toptuners in Nederland die de motor nog wel een beetje voor je onder handen kunnen nemen. Squadra Tuning haalt er met gemak 560 pk uit, bijvoorbeeld. Dan matcht het uiterlijk ook ietsje beter met de performance. Bij elkaar kost de bodykit ongeveer 10 mille in Britse ponden (Deranged is een Britse tunert). De wielen zitten daar nog niet bij inbegrepen.Maar ja, als je een Stelvio Quadrifoglio onder de bips hebt, is geld niet je grootste zorg.

Meer lezen? Deze 12 crossovers zijn wél leuk!