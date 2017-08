Stem op de Leaseauto van het Jaar 2017!

Ook als je geen auto van de zaak rijdt zijn we benieuwd naar je voorkeuren.

Dit jaar mag wederom worden gestemd op de Alphabet Leaseauto van het Jaar (video) en waarschijnlijk gaat het nog een hele opgave voor je worden. In alle vier de categorieën zijn namelijk drie toppers geselecteerd waar je uit kunt kiezen. Tot slot mag je nog een overall winnaar aanwijzen, de auto die zich volgens jou met recht de Leaseauto van 2017 mag noemen.

Voor we verdergaan presenteren we je de drie finalisten per klasse:

Economy

Citroën C3

Kia Rio

Nissan Mica

Business

Opel Ampera-E

Peugeot 3008

Renault Grand Scenic

Business+

Alfa Romeo Giulia

Mazda CX-5

Opel Insignia

Executive

BMW 5 Serie (G30)

Volvo V90

Volvo XC60

Stemmen kan tot en met woensdag 6 september en op vrijdag 8 september wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de BNR Nationale Autoshow (waar onze Wouter te horen is). Deze zal worden gekozen op basis van publieksstemmen én het oordeel van de vakjury. Verder maken alle stemmers kans op een weekend toeren in een gave MINI Clubman. Voor meer informatie klik je HIER

Vorig jaar was het trouwens de Skoda Superb die met de hoofdprijs naar huis ging.