Autoblog maakt droom van Honda-fan werkelijkheid

Een fraai verzoek mondde uit in een geweldige fotoshoot op Circuit Zandvoort! Dit verhaal gaat over een autogekke opa met een bijzondere voorliefde voor het merk Honda.

Zo nu en dan komen we fraaie verzoekjes tegen in de mailbox. Helaas is het niet altijd mogelijk om aan wensen te voldoen, maar in dit geval hebben we alles op alles gezet om de droom van een bijzondere autoliefhebber te verwezenlijken. Of we een fotoshoot op Circuit Zandvoort wilden regelen met twee gave Honda’s en hun liefhebbende eigenaar in de hoofdrol. Uiteraard werkten we graag aan het verzoek mee! Check hieronder het verhaal van de broers Christopher en Julian en hun autogekke opa, de bijbehorende beelden vind je in de gallery.

Wij (broers Christopher, 31 jaar, en Julian, 25 jaar) zijn fervent lezers en genieters van Autoblog. We missen geen artikel en vooral de adviezen die jullie geven, maar ook de reportages over lezersvoertuigen, vinden we erg leuk om te lezen.

Autoliefde zit bij ons in het bloed. Onze vader is gek op hotrods en Amerikaanse klassiekers, maar vanuit onze opa’s kant hebben we de liefde geërfd voor het betere Europese en Japanse spul. Een greep uit onze, huidige, eigen auto’s: Audi S8 (’99), Mercedes-Benz 280SEL (’69), Mini cooper S (‘05), Golf GTE (uniek uitgevoerd). Als techneut van oorsprong heeft onze opa een liefde voor goed-doordachte en gebouwde voertuigen. We weten niet beter dan dat hij altijd bijzondere auto’s reed. Auto’s met een goed verhaal. En op dit moment heeft hij nog steeds drie bijzondere auto’s in zijn bezit: zijn 530i (E60) als daily is een heel prettige reismachine, voorzien van alle luxe, maar zijn vuurrode Honda NSX uit 1993 en zijn zwarte Honda S2000 uit 2000 stelen toch wel de show.

We weten dat jullie vaak op zoek zijn naar nieuwe ervaringen, verhalen of tips om een mooi artikel over te schrijven, en wij denken dat wij een prachtig verhaal voor jullie hebben. Dit verhaal gaat over onze opa: Luc. Zoals gezegd is Opa een autoliefhebber en heeft een paar prachtige bolides in de garage staan. De S2000 kocht hij zo’n 15 jaar geleden met slechts een paar duizend kilometer ervaring op de teller. Waarom een S2000? Waarom niet een Porsche, zoals bijna elke gepensioneerde levensgenieter? Omdat Opa een techneut is en het Honda-virus heeft. Als techneut kijkt Opa niet naar het prijskaartje, de pedigree of per se naar de paardenkracht. Hij kijkt naar de techniek. En de techniek van de S2000 is ongeëvenaard, zelfs tot op de dag van vandaag.

De eerste Honda

Het Honda-virus begon bij hem met de aankoop van zijn eerste motor: een Honda. Deze kocht hij in 1956 (op 21-jarige leeftijd) op de AutoRai, rechtstreeks op de beursvloer. In Groningen heeft hij zijn stalen ros kunnen ophalen en daar de afspraak met de dealer gemaakt dat de motor in de weekenden in de showroom mocht staan, omdat het zo’n bijzondere motor was. Onderweg terug naar huis werd hij aangehouden door de politie, die hem niet een boete wilde geven, maar de motor wat beter wilde kunnen bekijken. De motor heeft hij uiteindelijk 7 jaar later verkocht met twee doelen in het hoofd: óf een sportwagen kopen, óf trouwen met zijn vriendin. Een paar maanden later is hij getrouwd, dus het hebben van een sportwagen bleef altijd een droom voor hem.

De S2000

Toen hij de S2000 kocht, deden een paar familieleden het toen af als een midlife-crisis, maar niets is minder waar. Vol geur en kleur kon hij vertellen over de bijzondere eigenschappen van de auto: de perfecte wegligging, het digitale dashboard, en natuurlijk de 2-liter atmosferische motor met 241 pk. Als jongens smulden we hiervan. Hij en onze oma genieten zichtbaar en regelmatig van deze auto, waarbij hij zeker niet als een oud opaatje rijdt. Ter info: eind deze maand wordt hij 82. Zo rijden we de afgelopen twaalf jaar ieder jaar al verschillende rally’s en toertochten met deze auto, maar heeft hij ook als trouwauto gediend voor de bruiloft van Christopher. De hele familie geniet ervan, want hij wordt ook regelmatig uitgeleend. Opa neemt ons dan ook graag een dagje mee om ‘het Hondje uit te laten’.

Toen hij de S2000 kocht, was er geen ruimte in zijn (dubbele) garage naast het huis. Hij wilde toen een carport of derde garage laten bouwen, maar daar werd door de gemeente geen vergunning voor verstrekt. Na wat rondkijken besloot hij toen maar een brug in zijn garage te zetten zodat hij alsnog drie auto’s kwijt kon in de garage (ook oma’s auto moest immers warm binnen gezet kunnen worden). De klusgarage van de familie was daarmee ook meteen geboren: al onze auto’s hebben inmiddels wel op de brug gestaan, en menig onderhoud en geklus is daar uitgevoerd. Heb je een specifiek stuk gereedschap nodig? Opa heeft het, óf heeft er een oplossing voor!

Inruilen voor een Porsche?!

Overigens is Opa ooit naar de Porsche showroom in Leusden gereden om te informeren naar een Porsche Boxster en eventueel de S2000 in te ruilen. Toen hij vertelde dat hij een S2000 reed, zei de verkoper echter: “NOOIT weg doen, daar gaat u spijt van krijgen”. Gelukkig heeft hij het advies van de dealer opgevolgd.

Een jaar of vijf geleden besloot Opa echter op zoek te gaan naar zijn ultieme droomauto: een eerste generatie Honda NSX. De Honda NSX stond vanaf het moment dat de auto uit kwam in zijn geheugen gegrift. Hij had in 1990 namelijk bij een Honda dealer in Utrecht twee exemplaren zien staan, beide rood met een zwart dak. Op dat moment was de NSX helaas te duur voor Opa en zijn beide exemplaren aan dezelfde eigenaar verkocht: een voor diegene zijn huis in Nederland, een voor zijn huis in Zwitserland. Uiteindelijk, 21 jaar later, begon de gedachte van een NSX toch wel echt te kriebelen.

De NSX

Opa heeft toen gevraagd aan zijn garagehouder waar hij de S2000 in onderhoud had, of hij zijn ogen open kon houden voor een NSX. Er werd een gele gevonden bij een liefhebber. “Nee”, zei Opa, “ik wil een rode met een zwart dak”. Na lang zoeken kwamen ze terecht bij een hele mooie Honda NSX in Duitsland: een rode met een zwart dak. De auto is op zich al erg bijzonder, maar het verhaal achter deze maakt hem écht uniek: de eerste eigenaar van deze specifieke NSX was namelijk Daimler. Daimler had de NSX gekocht als ‘spy-car’ om de techniek van de auto te kunnen onderzoeken. De tweede eigenaar van de auto heeft hem daarna meer dan 10 jaar veelvuldig gebruikt. De NSX heeft daarom ook bijna 3 ton op de teller staan, maar ziet er van binnen en van buiten nog als nieuw uit. De reden waarom hij de auto op zijn 77e nog kocht? “Ik kan m’n geld op de bank laten staan, waar het niks méér waard wordt, of ik kan het ergens in stoppen waar ik en jullie dagelijks van kunnen genieten, en wat waarschijnlijk aan het eind van de rit nog meer oplevert ook.”

Zo geschiedde het dus dat onze Opa twee legendarische bolides in zijn bezit kreeg. Twee auto’s waar hij en de rest van onze familie regelmatig van genieten, en waar we hopen nog lang samen met hem van te kunnen genieten.