Dit zijn 12 glorieuze Gran Turismo’s

Stijlvol voor de dag komen, kies dan deze uit!

Vorige week bespraken we in dit artikel dat de Maserati GranTurismo helaas niet meer onder ons is. De vierzits tweedeurs Maserati heeft het een behoorlijk lange tijd kunnen uitzingen. De auto ging in 2007 in productie en heeft het tot medio 2018 weten vol te houden. De lofzang was uiteraard zonder wanklanken. Geheel onterecht natuurlijk, want een Maserati is als een Alfa Romeo: ondanks de (vele) nadelen houd je toch van dat gekke ding. De GranTurismo was ook geenszins perfect. Integendeel, er was echt veel mis mee. Maar de eigenschappen die er toe deden, die vervulde de GranTurismo met verve. Het was een uitstekende vierzitter, een perfecte auto voor de lange afstanden, de prestaties waren redelijk goed en het design was oogverblindend mooi.

En dat is eigenlijk het enige waar het gaat om gaat bij een Gran Turismo. Topprestaties en Nordschleife rondetijden zijn compleet irrelevant. Een Gran Turismo moet stijlvol, relatief praktisch en capabel zijn. Een beetje bergweg moet ‘ie toch wel met speels gemak kunnen hebben. Kortom, de ideale auto voor de (iets) volwassen wordende petrolhead & gearhead. Dit zijn 12 in volledige willekeur gekozen voorbeelden van stijlvolle Gran Turismo’s, op volgorde van jaartal:

1962: Maserati 3500GTi Sebring (AM101)

In principe kunnen we deze gehele lijst volzetten met Gran Tourers van Maserati. Het autotype is een sterk onderdeel van het DNA van de Italianen. De meest fraaie en stijlvolle is in dit geval de 3500GT Sebring, alhoewel de meningen daar zeer uiteen over kunnen lopen. De Ghibli, Mexico en 5000 GT zijn slechts enkele hoogtepunten. De Sebring was elegant, gedistingeerd en zeer fraai dankzij de lijnen van Vignale, onder leiding van Michelotti. Qua pure snelheid is de Sebring niet de meest bijzondere Maserati uit zijn tijd. De zes-in-lijn motoren waren niet zo krachtig als de achtcilinders uit de grotere Maserati’s. Dat maakt niet uit, het gaat om de verhoudingen. Bij de Sebring was alles perfect op elkaar afgestemd.

1968: Lamborghini Espada

Onder de leiding van Audi heeft Lamborghini een zeer indrukwekkende revival meegemaakt. Dankzij Audi kreeg Lamborghini een cashcow (Gallardo) en inmiddels een nog veel grotere cashcow (Urus). Daarnaast bleef de V12 supercar altijd in het gamma. Gek genoeg heeft de Gran Turismo van destijds geen comeback meer gemaakt. Dat is raar, want de allereerste Lamborghini, de 350GT, was juist een typische Gran Turismo! Het is ook niet een eendagsvlieg geweest, want Lamborghini heeft meerdere GT’s in het gamma gehad, zoals de 400GT, Islero en Jarama. De meest bijzondere was echter de Espada (rijtest), een Lamborghini puur bedoeld om mee te cruisen. Natuurlijk zat er een Bizzarini V12 in met veel vermogen, maar voor het echte drama kon je een Countach kopen, de Espada was voor De Heer Met Smaak.

1971: Alfa Romeo Montreal (105.64)

Dit Italiaanse merk heeft verrassend weinig GT’s in de aanbieding gehad, althans, na de tweede wereldoorlog. Dat komt met name vanwege het feit dat Alfa Romeo zijn coupe’s altijd wist te voorzien van de nodige sportiviteit. Bij de Montreal ging het gelukkig mis. De Montreal was namelijk niet de sportieve Alfa Romeo die je onwillekeurig zou verwachten, er lag immers een krachtige V8 in het vooronder. Gelukkig koos Alfa Romeo niet voor deze benadering en maakte het met de Montreal een van de meest bijzondere GT’s aller tijden.

1972: BMW 3.0 CS (E9)

Het is erg lastig om een stijlvolle BMW te bedenken, althans, in de klassieke zin des woords. BMW’s zijn nu eenmaal een stukje sportiever en dat is niet altijd de bedoeling bij een GT. De E63 komt in de buurt, al moeten er wellicht nog 20 jaren verstrijken eer het zover is. De BMW E9 is voornamelijk bekend van de CSL batmobile, maar de standaardversie zag er veel fraaier uit. Bij de gewone 3.0 CS zijn prestaties niet het belangrijkste, alhoewel de BMW met 180 pk behoorlijk potent was destijds.

1973: Citroen SM

Er staat nergens dat een GT altijd achterwielaandrijving moet hebben. Gezien het prestatiepotentieel is dat wel verstandig, maar dat terzijde. De Citroen SM was overigens een van de snelste voorwielaandrijvers voor lange tijd. Ook hoefde de auto zich absoluut niet te schamen ten opzichte van de concurrentie dankzij diens zeer gewillige V6 van Maserati, maar die motor is slechts een klein gedeelte van de gehele auto. Werkelijk alles in een SM is anders dan in elke andere auto. Nog altijd de gaafste auto om Zuid-Europa mee te doorkruisen. Terecht een klassieker in de dop.

1986: Porsche 928 S4

Eigenlijk had Porsche deze auto nooit uit productie moeten nemen. Er is naast de 911 altijd wel ruimte geweest voor een comfortabelere reisauto. Natuurlijk, een Cayenne en Panamera zijn commercieel interessanter, maar absoluut niet stijlvol. De 928 was dat wel. Je kon met de 928 twee kanten op. In dit geval moet je gaan voor de 928 S4 met standaardonderstel en de automaat van Mercedes-origine. Dan kom je erachter dat het een bijzonder geschikte auto voor de lange afstanden is. Maak niet de ‘fout’ om toch voor de ‘GT’ te kiezen, die hebben de handbak met loodzware koppeling en straf onderstel.

1995: Cadillac Eldorado TC

De Eldorado een echte Gran Turismo? Jazeker! Zelfs in dit rijtje is de Eldorado een van de beste als het aankomt op het vervoeren van passagiers op de achterbank. De Northstar motor is zeer krachtig en voornamelijk afgesteld op lekker veel koppel onderin. Het is een bijzondere auto om te rijden, met name door de voorwielaandrijving. De auto is verrassend stabiel en je kunt er een potje mee sturen, maar je merkt dat de Eldorado TC in zijn element is bij een relaxte rijstijl.

1996: Bentley Continental T by Mulliner Park Ward

Eigenlijk is de hedendaagse Bentley Continental GT waanzinnig goed om de GT-rol te vervullen. De Continental GT, zeker de tweede generatie, is een schitterende auto, maar misschien niet de beste ‘Bentley’. Een Bentley moet namelijk niet zozeer goed zijn, maar onopvallend overdreven. Nee, de Continental T is dan een beter voorbeeld, een vrij onopvallende tweedeurs Bentley. Onder de kap heb je de beschikking over de 6.75 V8 met turbo en een puissant overdadige lading koppel, maar niemand die er twee keer naar om kijkt. Qua sturen is het overigens meer een vrachtwagen, maar voor een ‘oude’ Bentley is het heel sportief.

1998: Lexus SC400 (Z30)

Eigenlijk had hier de gloednieuwe Lexus LC moeten staan. Echter, die auto moet nog even een paar jaartjes rijpen. Wellicht dat de overdaad aan chromen glittertjes en gigantische grille niet erg gaan helpen bij het ouder worden. Een goede Gran Turismo moet namelijk fraai ‘rijpen’, net als een goede wijn. Gelukkig heeft Lexus zo’n auto gehad. Omdat Lexus absoluut een fraaie coupé wilde hebben, werd de hulp van Giugiaro ingeroepen. Hij had Lexus al geholpen met de GS300, maar met de coupé zette hij een uniek en fraai ontwerp neer. De slanke, ranke en lage coupé moet je eigenlijk in het echt aanschouwen om de lijnen te kunnen waarderen. In technisch opzicht is de auto gelijk aan de reeds genoemde GS.

2002: Mercedes-Benz CL600 (C215)

Dit is een heel lastige, want een Mercedes en ‘stijlvol’ is erg lastig combineren. Veel Mercedessen worden na een aantal jaren ‘sportief’ gemaakt, wat het uiterlijk niet ten goede komt. Toch willen we een lans breken voor de CL600, want qua lijnvoering is het een zeer fraaie auto. Met name het dak, de daklijn en de ontbrekende raamstijlen geven de auto een bijzonder fraai aanzien. Die iets te lange achterkant draagt bij aan de visuele feestvreugde. Het enige nadeel is misschien de keuze voor vier koplampen, die wat iel ogen. Zie het als de moedervlek van Cindy Crawford. Het is zaak om de AMG modellen te laten voor wat ze zijn. De dikkere velgen, uitlaten, bodykits en dergelijke doen afbreuk aan het stijlvolle uiterlijk. Daarbij wordt zo’n CL (aankoopadvies) toch nooit een sportieve auto, dus waarom zou je het proberen?

2004: Aston Martin DB9

Net als Maserati bouwt Aston Martin al jarenlang enkel GT’s en sportief getinte GT’s. Keiharde sportwagens hebben zelden de fabriekspoorten van Newport Pagnell of Gaydon verlaten. De meest geslaagde is een relatief moderne: de DB9. Ondanks dat het een jonge auto is, is het eigenlijk nu al een klassieker. De V12 maakt een kabaal en heeft flinke vermogensreserves, maar kan ook tevreden in het vooronder spinnen zonder al te veel drama. Ondanks de sportieve layout, is de auto overwegend comfortabel. De Vanquish is in technisch opzicht fraaier en sportiever om te rijden, maar de DB9 is minimaal net zo mooi en heeft een beeldschoon interieur.

2011: Jaguar XK 5.0 (X150)

Jaguar heeft twee absolute hoogtepunten als het gaat om geslaagde Gran Turismo’s. De XJ-S en de XK. Vergeten we de E-Type? Nee, dat was meer een sportwagen dan absolute GT. Ditmaal gaan we voor de XK in de non-R uitvoering. Het is een van de weinige auto’s die er nu al uitziet als een klassieker, ondanks het feit dat het een moderne auto is. Het was de grootse concurrent van de Maserati GranTurismo en laten we eerlijk zijn: op de meeste punten was de Jaguar beter. De Jaguar heeft wel een compleet andere stijl dan de Maserati, dus weinig kans dat mensen zullen twijfelen tussen de Brit en de Italiaan.

