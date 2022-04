Stoel waar Hamilton op heeft gezeten verkocht voor veel geld

Een stoel kopen kan duur zijn voor coureurs. Maar ook fans zijn kennelijk bereid veel geld te betalen voor een stoel waar Hamilton op heeft gezeten.

Stoelen zijn belangrijk voor coureurs, zo blijkt ook uit de reclame waarin Robert Doornbos de producten van Prominent in de spotlight zet. De strijd om podia, overwinningen en titels wordt net zo hard zo niet harder naast de baan uitgevochten als op de baan. De autosport werkt nou eenmaal zo dat een zitje bij het juiste team krijgen grotendeels bepaalt of je kan winnen. In de F1 is dat zo, maar de laatste jaren hebben we gezien dat het eigenlijk ook al in de opstapklasses het geval is. Teams als Prema en ART maken daar al jaren de dienst uit.

Glutei

Ook in letterlijke zin, is een goede stoel belangrijk. Door de krachten die vrijkomen om de coureurs tijdens races, is een stoel die niet perfect geschuimd is een garantie voor blauwe plekken. Iedereen die wel eens gekart heeft kan dat beamen. Je komt veelal bont en blauw uit zo’n ding alsof je net een American Football wedstrijd gespeeld hebt in plaats van een half uurtje je matties hebt aangetoond dat jij de beste stuurman bent. Tevens is het gevoel belangrijk. De gluteus maximus en de glutei die daaronder zitten vormen immers het belangrijkste instrument van de betere coureur. Daarmee voel je aan wat de auto onder je doet, waar de grip ligt en wanneer je de controle verliest.

Stoel van F1 wereldracer Lewis Hamilton

Een coureur zal dus nooit zomaar op een willekeurige stoel gaan zitten. En daarom is het logisch dat deze plastic kruk in Maleisië, met de seal of approval van Lewis Hamilton, voor ruim 600 Euro verkocht is op het Maleisische Marktplaats. Als Sir Lewis Hamilton himself immers bereid is erop te gaan zitten, dan moet het wel een troon voor een koning zijn. Het item werd aangeprezen als kerusi bekas tempat duduk pelumba dunia F1 lewis hamilton. Vrij vertaald betekent dat ‘voormalig zetel van F1 wereldracer Lewis Hamilton’. De koper zal wellicht teleurgesteld zijn dat hij geen Mercedes W12 krijgt voor zijn 2.888 Maleisische Ringgit.

Koop dan?

Maar niet getreurd, mogelijk is in de stoel nog de afdruk van HAM’s billen waar te nemen. Had jij meer over gehad om deze plastic stoel te kopen? Laat het weten, in de comments!