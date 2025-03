Stoere en betaalbare EV is er nu ook als elektrische bestelbus

Achterbank eruit, europallet erin!

Je kunt de Ssangyong wel uit de naam halen, maar van binnen blijft KGM voor ons altijd Ssangyong. Dat is ook wel te merken aan de volgende creatie van het herboren budgetmerk. KGM verbouwt de Torres EVX en maakt er een bestelbus van. Of moeten we zeggen: KGM maakt er een Van van.

Voor wie het gebbetje nog niet helemaal had: dit hier is de KGM Torres EVX VAN. Als in het Engelse van. Als in bus. Vind je ook dat grappen nooit beter worden nadat je ze hebt uitgelegd?

Oh ja, de Torres EVX bestelbus. Net als de oude Rexton is ie er nu dus als bedrijfswagen. Wat de VAN differentieert van de SUV is natuurlijk het gedeelte achter de voorste twee stoelen. Voor de bedrijfsauto is de achterbank bij het grof vuil neergezet. In plaats daarvan is een afgesloten diepe laadruimte. Je kunt hier 2,1 kubieke meter aan spullen kwijt. Genoeg ruimte dus voor een europallet met wat dozen erop.

Je kunt bij de laadruimte via de achterklep en via de achterste zijportieren. Wel zo handig met in- en uitladen. Verder is de Torres EVX nog best een potente bestelbus. Het maximum geremd trekgewicht is bijvoorbeeld al 1.500 kilo. Dat is net zoveel als een elektrische Kangoo of Townstar.

Specificaties van de KGM Torres EVX VAN

Op de veranderingen aan de laadruimte na kijken we hier naar de Torres EVX SUV. Ook de motorisering is hetzelfde. Een elektromotor zorgt voor 207 pk en 339 Nm. Voor het batterijpakket shopt KGM bij BYD. De Chinese LFP Blade Battery van 73,4-kWh zorgt voor een actieradius van 441 kilometer. Opladen kan tot 120 kW. V2L-laden kan ook zodat je stroom kunt tappen van de auto voor je koffiezetapparaat of elektrisch gereedschap.

Wat kost de KGM Torres EVX VAN?

Qua prijs verandert er ook niets aan de Torres EVX. Zonder btw betaal je voor zowel de VAN als voor de SUV € 36.657. Dat is best schappelijk, toch? Een Kangoo gaat voor minimaal € 30.995, maar komt ruim 100 kilometer minder ver en heeft bijna 90 pk minder. Hetzelfde geldt ongeveer voor de Nissan. De Townstar kost tenminste € 31.990, heeft 122 pk aan vermogen en komt ook zelfs 140 kilometer minder ver.

Tel daar het ruigere uiterlijk van de KGM bij op en je hebt een prima deal te pakken. Al zijn er nog goedkopere omgebouwde e-bestelbussen te vinden.