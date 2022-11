911 met viercilinder is dikker dan 911 met zescilinder

Sowieso sneller en bruter, deze 911 met viercilinder.

De viercilinder boxermotor in de Porsche 718 is stiekem super-premium. Voor een handjevol auto’s op jaarbasis bouwt Porsche een unieke motor. Het blok komt niet voor in een ander product in de Volkswagen Group. In tegenstelling tot de Veyron kunnen ze niet twee miljoen voor een 718 Cayman of Boxster vragen, waardoor we benieuwd zijn of Porsche hiermee wel uit de kosten komt. Gelukkig betalen mensen tegenwoordig graag 10 mille voor een ietwat afwijkende kleur.

911 met viercilinder

Een idee zou zijn om de motor ook in de Porsche 911 te gaan leveren. De huidige 911 kost tegenwoordig 170 mille (ja, echt waar) en met een viercilinder kan Porsche dat vast wel onder de anderhalve ton houden.

Dat is geen blasfemie, maar gewoon historisch verantwoord: de Porsche 912 was namelijk een 911 met een viercilinder motor. Nu hebben we voor vandaag een 911 met viercilinder boxermotor voor je, maar niet zoals je zou verwachten.

Het is een project van Eneos. Dat is een leverancier van smeermiddelen en speciaal voor de SEMA die nu van start gaat hebben ze een bijzondere auto gebouwd. Het gaat namelijk om een 911 met viercilinder! Net als deze neppe 911 van gisteren is de basis een 911 GT3 uit 2007. Daar probeerde men met stickers er een GT3 4.0 van te maken, deze Eneos 911 is een combinatie tussen Subaru rallyauto’s en de 911. De WR Blue Mica-lak met gele stickers en gouden wielen doen de tijden van de snelle Impreza’s herleven.

550 pk!

Die livery is niet uiteraard toevallig gekozen. De motor is namelijk de EJ25 uit de Subaru Impreza WRX STI uit 2008. Wat? Is de Mezger eruit? ja, die is er niet meer. Het Subaru-blok is namelijk meer dan 77 kilogram lichter en steekt verder minder naar achter. Dit terwijl het relatief eenoudig is om er meer vermogen uit te halen in vergelijking met de originele 3.8 liter Mezger-zescilinder boxermotor.

Overigens is er meer gedaan dan een beetje chippen en een filtjers. Jet blok is versterker, er zijn nieuwe nokkenassen, grotere injectoren, grotere intercooler en een flinke BorgWarner EFR 7064-C turbo. Het vermogen bedraagt een gezonde 550 pk bij 6.500 toeren, 135 stuks meer dan standaard.

Alles aan deze 911 met viercilinder is afgestemd op trackdays. Dus het interieur is behoorlijk kaal, maar wel voorzien van rolkooi, racekuipen en brandblusser. Uiteraard is dit een project en geen productie-auto, maar had Porsche niet stiekem een 912 Carrera T moeten maken: kaal, plankhard en een eenvoudige viercilinder boxermotor?

