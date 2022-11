Dít is de meest duurzame Bentley ter wereld!

Ja, de meest duurzame Bentley op deze planeet is nog duurzamer dan de al zeer duurzame Bentayga hybride.

De meest duurzame Bentley is hier! Dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Nu weten we dat de bedoelingen van de Britten heel erg nobel zijn. Sterker nog, qua bedrijfsvoering zijn ze bijzonder duurzaam bezig. Het zijn vooral de eindproducten die je niet zozeer associeert met ‘duurzaam’.

Als je kijkt naar een protest van milieuliefhebbers, zie je ze zelden arriveren in een Bentley. Sterker nog, gezien hun ludieke acties van tegenwoordig zou je kunnen denken dat iets tegen Bentley hebben.

Odyssean

Om die milieurakkers, tafellijmers en Mona Lisa-besmeurders tegemoet te komen, is er deze Bentley Bentayga Odyssean Edition. Het is de meest duurzame Bentley Bentayga ter wereld, die tevens een blik moet werpen op de toekomst. Niet alleen qua aandrijflijn, maar ook de materialen zijn enorm duurzaam.

Zo is de bekleding van het interieur van de meest duurzame Bentley ter wereld niet alleen van 16 luxe runderen afkomstig, maar is het (deels) Tweed-bekleding! Ook het openporige Koa-hout is lekker duurzaam, want er wordt nauwelijks lak gebruikt, aldus de Britten. Wat er duurzaam is aan de 22 inch wielen, is niet bekend, maar ze zijn voorzien van Pale Brodgar-accenten en uniek voor deze Bentayga Odyssean Edition.

Motor meest duurzame Bentley ooit

De motor is uiteraard de hybride-aandrijflijn die we ook kennen uit de Porsche Cayenne, Audi Q7 en Volkswagen Touareg. Dat betekent een 3.0 V6 benzinemotor die gekoppeld is aan een elektromotor. Wel is er een nieuw 18 kWh-accupakket waarmee je 45 elektrische kilometers moet kunnen afleggen.

Het systeemvermogen is 462 pk en het systeemkoppel is 700 Nm. Daarmee sprint de meer dan tweeënhalve ton wegende Bentayga Odyssean Edition in 5,5 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is 254 km/u.

Interesse? Goed nieuws, er komt er meer dan eentje van! Bentley gaat er namelijk 70 stuks van maken. De orderboeken gaan in december open en de eerste exemplaren arriveren in de lente van volgend jaar (2023) bij de betere Bentley-dealer.

