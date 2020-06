Helaas, helaas. De legendarische Bentley V8 is niet meer onder ons.

Er zijn merken die ‘hun’ motoren hebben. Van die huzarenstukjes waar ze bekend mee zijn geworden. Of waaraan ze hun imago hebben te danken. Denk aan de Mercedes OM 606 of de Nissan RB26DETT.

L380

De Legendarische Bentley V8 L-series motor past ook in dat rijtje. De eerste variant van deze motor, de L380, zag in de jaren ’50 het levenslicht. Toen werd er er voornamelijk mee getest. Leuk feitje: de cilinderinhoud was toen slechts 5,2 liter groot.

L410

In 1959 werd de motor (L410 genaamd) leverbaar in de Bentley S2. Oh ja, en de Rolls-Royce Phantom en Silver Cloud II. Bentley was toen nog een gerebadgede Rolls met een iets sportievere aankleding. Bentley Boy Tim Birkin vond het verschrikkelijk.

L410D

De eerste 6.75 versie van de V8 kwam in 1970, wederom met de L410-motorcode. Een belangrijke toevoeging kwam in 1982 met de L410D. Dat was geen dieselversie, maar eentje met een flinke turbo. Deze maakte zijn debuut in de Bentley Mulsanne.

L410I

In 1986 zag de L410I het levenslicht. Dit was dezelfde 6.75 zonder turbo, maar met brandstofinjectie. Uiteraard vraag je je niet af: waarom hebben ze de turbo en injectie niet gecombineerd? Wat dat betreft had je bij Bentley kunnen werken, want dat dachten zij ook. In 1987 werd de L410TI in gepresenteerd.

L410ITI

Bentley ging langzaam maar zeker door met de ontwikkeling van de motor. In 1991 was het tijd voor de L410ITI, de L410 Intercooled Turbo Injection. Ofwel, met de toevoeging van een intercooler. Deze kon je krijgen in de Bentley Turbo R en de latere Continental coupé’s.

L410MT

In 1997 zagen we nog een L410MT (lage druk turbo) en L410MT/S (hoge druk turbo) varianten van de Legendarische Bentley V8 . Deze werden in de uitloopmodellen geleverd van Continental-reeks.

BMW

Het zag er naar uit dat het einde van de motor in zicht was. In de jaren ’90 waren Volkswagen en BMW aan het stoeien over de voogdij van de Britse merken. Volkswagen had Bentley, BMW had Rolls-Royce. Echter, de Silver Seraph had een BMW V12 en de Arnage een door Cosoworth getunede 4.4 V8. De Bentley V8 leek hierdoor geen toekomst te hebben.

L675

Volkswagen gaf Bentley een lading cash om écht even met die motor aan de gang te kunnen. De motor was ernstig verouderd en kon wel de nodige upgrades gebruiken voor meer vermogen, koppel en efficiency. Het resultaat was de L675, de debuteerde in de Arnage Red Label. Het vermogen was 405 pk met een achterlijk hoog koppel van 875 Nm.

L410HT

De naam van het blok werd overigens snel omgedoopt naar L410. In de daaropvolgende jaren werd de motor af en toe wat fijngeslepen. In 2007 arriveerde de L410TT, een biturbo versie van de motor. De laatste iteratie van de motor is de L410HT. Deze motor debuteerde in de Mulsanne en beschikte over variable nokkenastiming. het resultaat: 1.100 Nm!

Einde verhaal

Na 61 jaar is het dan eindelijk afgelopen met de Legendarische Bentley V8 . De motor kan niet meer aangepast worden om aan de telkens stringenter wordende eisen te voldoen. Misschien nog wel belangrijker is het feit dat de Mulsanne niet meer gebouwd wordt. Sedan-liefhebbers kunnen overstappen naar de Flying Spur.