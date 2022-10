Stop je noodhamer NIET in je dashboardkastje! Ik herhaal…

…stop je noodhamer NIET in je dashboardkastje! Bijna een kwart van de Nederlanders doet dat wel… buiten bereik.

Zo ongeveer elke auto heeft het: een dashboardkastje. Of een vakje of een plankje op de plek waar je zo’n kastje verwacht. Daar stop iedereen van alles in. Snoep, autopapieren, de handleiding, maar dus kennelijk ook de noodhamer.

En dat is dom. Dat zeggen niet alleen wij, maar iedereen die er over nadenkt en iedereen die er verstand van heeft. Toch blijkt bijna een kwart van de Nederlanders er van overtuigd dat het dashboardkastje de beste plek is om de potentieel levensreddende hamer op te bergen.

Opgeruimd staat netjes

We vullen dat kastje tot de nok toe met van alles en nog wat. Wat we allemaal in dat kastje proppen is nu door PanelWizard in opdracht van Marktplaats onderzoek gedaan. Het betreft hier een representatieve steekproef onder ruim 1.100 Nederlanders boven de 28 jaar die in het bezit zijn van een auto met een minimale waarde van 10.000 euro.

Uit het onderzoek blijkt dat we het vaakst een schadeformulier, de handleiding van de auto en de autopapieren in het dashboardkastje bewaren. Ook de ijskrabber en de zonnebril zijn populair. Maar 24 procent van de Nederlanders stopt dus de noodhamer bij zijn autopapieren in het handschoenkastje.

Noodhamer dashboardkastje

Automotive woordvoerder van Marktplaats Paul de Vries is verbaasd dat we dat dashboardkastje kennelijk een normale plaats vinden voor onze noodhamer.

De plek van de noodhamer moet namelijk bereikbaar zijn, zonder hiervoor de stoel te hoeven verplaatsen. Bovendien kan het dashboardkastje klemmen na een ongeluk. Stop hem dus niet in je dashboardkastje, maar zorg bijvoorbeeld voor meerdere noodhamers aan de zijkanten van de auto, zodat iedereen erbij kan in geval van nood. Nuttig advies van Paul

Top 10

Voor de volledigheid volgt hieronder de top 10 van meest voorkomende items in het dashboardkastje. Met de mededeling dat de telefoonoplader en een papieren landkaart (!) net buiten de top 10 valt.

Schadeformulier (73%) Handleiding (70%) Autopapieren (45%) IJskrabber (38%) Pen en papier (36%) Zonnebril (34%) Noodhamer (24%) Vochtige doekjes (23%) Auto-onderdelen, bijv. lampjes/zekeringen (23%) Snoep/snacks (14%)

Waar heb jij je noodhamer in je auto? Op de zijkant van je stoel? In de kofferbak of vind je net als collega @rubenpriest dat zo’n feloranje hamer het interieur van je nieuwe Maserati alleen maar lelijk maakt? Laat het ons weten in de reacties!