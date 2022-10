Hamilton: overtreding Red Bull klap in mijn gezicht

Jahaa, jullie dachten dat het voor Red Bull en Verstappen een lastige periode is. Nou, voor Lewis Hamilton is het nog veel zuurder.

Het is inmiddels bekend dat Red Bull schuld bekend in de zaak omtrent de cost cap. Red Bull heeft te veel geld uitgegeven dat jaar. Dit terwijl alle teams zich wél aan het budgetplafond hebben gehouden. Maar wacht even, won Verstappen niet nipt het kampioenschap dat jaar? Dus wat gaat Lewis Hamilton hiervan vinden?

Hamilton: overtreding Red Bull maakt wond vers

Nou dat is inmiddels bekend, middels een ‘objectief’ interview met de BBC. Die beginnen al meteen met het ‘freestylen’ tijdens de GP van Abu Dhabi 2021 van de officials waardoor Hamiilton niet kampioen kon worden.

Het is geest-brekend, het is vernietigend voor de ziel. Hoe je het ook wil noemen. Dat gedoe met die cost-cap overtredingen roept absoluut een beetje emotie op. Helemaal omdat ik het al achter mij heb gelaten en verder ben gegaan. Maar ja, dan wordt het opgegraven en krijg ik gewoon weer een trap na. En ja, dat maakt de wond wel weer vers. Lewis Hamilton, het komt nu wel heel dichtbij voor hem.

En weet je, daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Lewis Hamilton heeft uiteraard alles gegeven om dat jaar kampioen geworden en dat is mislukt door, terwijl zij zich aan de sportieve en financiële regels hebben gehouden. De wedstrijdleiding en Red Bull hebben zich niet aan de regels gehouden. Dus op zich kunnen we het gevoel van Hamilton wel begrijpen.

Zoutig commentaar

Nee, het is het zoutige commentaar van de BBC dat enorm wringt. Zo zou de Michael Masi hebben gehandeld onder druk van Red Bull om de race te herstarten. Door die druk heeft hij niet het protocol gevolgd en de race gewoon maar herstart. Dus de fout van de wedstrijdleiding is de fout van Red Bull.

Hamilton kan zich er alsnog niet over uit:

Kijk, ik ben niet het persoon dat opgeeft. Maar wat hartverscheurend is, is dat de sport mij zoiets aandoet. Dat zoiets gebeurt. Gegeven het feit dt er zoveel mensen zijn op wie je vertrouwt. Je gaat er vanuit dat ze hun werk goed doen. Dat de uitkomst van een kampioenschap waar zo bveel mensen zo hard voor werken, verloopt door een foute beslissing van een persoon.



Weet je, dat was waarschijnlijk het ding [waardoor Lews zo lang stil was, red]. Het was niet een tekort aan liefde voor het team of het racen met auto’s. Het was dat. Als je een kampioenschap kan verliezen door de fouten van een organisatie, dat was de reden om te twijfelen of ik wel terug moest komen. Lewis Hamilton, toch nog een beetje zoutig.

Op zich is het voor Hamilton nog best te begrijpen. Hij is immers flink benadeeld. Ondanks dat de overschrijding minimaal is, is het enige team waar hij van verloor toevallig ook het team dat de rijderstitel binnen wist te halen. Het complete interview kun je hier lezen!

