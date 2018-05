Straatlegale schuur met RS4 blok breekt snelheidsrecord

Zijn eigen snelheidsrecord, welteverstaan.

Terwijl ik dit artikel schrijf, dringt het besef dat de Britten een uiterst merkwaardig volk zijn alsmaar verder binnen. Schreven we niet lang geleden nog over een plattelandse Willie Wortel die een stoommotor verstopte in zijn Land Rover, komen we vandaag plots een straatlegaal tuinhuisje tegen dat grofweg 160 km/u rijdt. De wonderen zijn de wereld, of in ieder geval Groot Brittannië, nog niet uit.

De eigenaar, Kevin Nicks, kwam met het ridicule idee het project te beginnen, nadat zijn Volkswagen Passat het leven liet (hier zit een VAG-grap in) en hij verlangde naar iets totaal anders. Niet veel later ging er bij Nicks een lichtje branden, waarna hij besloot om de behuizing van zijn Passat te verwijderen en deze te vervangen door een tuinhuisje. De Brit liet de 2,8-liter V6 van de Volkswagen in eerste instantie zitten, maar na verloop van tijd groeide zijn honger naar meer snelheid, waarna hij er de 400 pk sterke motor uit de Audi RS4 in smeet. Door de jaren heen gaf Nicks er ruim 13.000 Britse ponden aan uit.

A new Speed record set at the amazing Pendine Sands.Over 100mph… All that hard work has paid off, what a day,… Geplaatst door Fastest shed op zaterdag 12 mei 2018

De Engelsman heeft er in twee jaar meer dan 30.000 kilometer mee gereden, en heeft in diezelfde tijd enkele malen meegedaan aan snelheidswedstrijden. Afgelopen week was het weer zo ver. Op het iconische Pendine Sands, de plek waar, bijvoorbeeld, de Bluebird in de jaren ’20 zijn snelheidsrecord vestigde, kwam Nicks tot een onbehoorlijk snelheid van 101 mph, omgerekend 160 km/u. In een schuur. Wauw. De 53-jarige tuinman was uiteraard in zijn nopjes. (Bron: BBC)