‘Alfa Romeo presenteert grote SUV en Giulia Coupé volgende maand’

Sergio Marchionne staat alweer bijna veertien jaar aan de top bij Fiat Chrysler Automobiles. Nu zou je zeggen dat veertien jaar geen jubileum is waarbij je per se groots uit wilt pakken, maar Ome Sergio denkt hier duidelijk anders over. Natuurlijk, het kan te maken hebben met het feit dat hij FCA in het jaar voor zijn pensioen nog een laatste eer wil bewijzen, dus kwalijk nemen we het hem niet. Sterker nog, gezien al het lekkers dat FCA op het punt staat te onthullen, kunnen we alleen maar glimlachen.

Het zijn rumoeren die alweer tijdenlang rondgaan, maar nu het Britse Autocar een exacte datum op de potentiële onthulling heeft weten te plakken, beginnen we van binnen stiekem toch een beetje warm te worden. Dit ondanks de reputatie die het concern heeft weten op te bouwen, wat betreft ‘toekomstige modellen‘. Marchionne werd in 2004, op 1 juni, aangewezen als CEO van FCA, wat zou betekenen dat we binnen nu en drie weken een aantal nieuwe wagens voorgeschoteld krijgen.

Het gaat hier vooral over de modellen die Alfa Romeo te bieden heeft. Momenteel is de keuze binnen het gamma van het Italiaanse merk tamelijk beperkt, maar met deze mogelijke uitbreiding moet dat veranderen. Naar verluidt werkt Alfa Romeo aan een grotere SUV, die zich nog boven de Stelvio moet scharen, en een Giulia Coupé. De vooralsnog naamloze SUV weegt volgens verschillende bronnen ongeveer 200 kg meer dan de Stelvio en moet als vijf- en zevenzits op de markt komen. De extra kilogrammen schijnen te worden opgevangen door een milde hybride motor.

De Giulia Coupé komt er, naar verluidt, als twee- en als vijfdeurs. Dit is echter niet het meest spectaculaire aan de wagen, daar hij vermoedelijk over een bijzonder flink motorblok zal beschikken. De Italianen schijnen de wagen te willen voorzien van een 2,9-liter V6 met ERS-techniek, die om en nabij de 650 pk moet gaan produceren. Hoeveel waarde we aan dit gerucht mogen hechten valt te betwisten, maar ik noteer 1 juni in ieder geval in mijn agenda.