Autodealers hebben geen vertrouwen in de toekomst, zo blijkt uit onderzoek.

Het is dezer dagen amper nog te zeggen of het nou goed of slecht gaat met de economie. Cijfertjes betekenen haast niks meer in deze tijden waarin als er tekorten zijn gewoon de geldprinter even wordt aangezet. Het ene moment hoor je dat China op instorten staat omdat de aldaar oh zo belangrijke vastgoedsector op lucht is gebouwd. Het volgende moment hoor je dat de Chinezen meer Rolexen en Tesla’s kopen dan ooit.

Casino

Iets zeggen over de economie is nu hetzelfde als aandelen Tesla kopen (of short sellen). Het is niet meer dan een casino geworden. Er zullen vast nog wat mensen zijn met vijf schermen voor hun neus die dikke winst toucheren. Maar inmiddels heb ik het idee dat ook zij meer bezig zijn met patroonherkenning van een grafiekje, dan met de reële waarde van een aandeel. Als er nog zoiets bestaat.

Weinig vertrouwen onder Muricaanse dealers

Zodoende zijn we aangewezen op de autohandel, om ons te vertellen of het goed gaat of hoe slecht. Een onderzoekje van Cox Automotive onder Amerikaanse dealerts, laat een negatieve trend zien. Dealers zien de komende kwartalen met minder vertrouwen tegemoet dan zij voorheen deden. Zowel voor wat betreft de markt in het algemeen als voor wat betreft de markt qua EV verkoop:

For more than two years now, after reaching peak profits in 2021, U.S. automobile dealers have viewed the overall market as weak. The retail auto business today is working through a lot of uncertainty, with the coming national election front and center, and also expectations of shifting market dynamics. U.S. dealers are feeling the effects of these dynamics in the market today and their expectations for the future. Cox Automotive

Sleepy Joe

De verkiezing is een van de redenen voor onzekerheid in de markt, maar niet de enige reden voor pessimisme. Een andere factor is dat de kloof tussen de middenklasse en de rijken groter is geworden door inflatie. Dit is logisch; als er gratis geld bijgeprint en zaken gesubsidieerd worden, komt dit uiteindelijk terecht bij bedrijven die goederen verkopen. Zo gaan subsidies voor stijgende energiekosten bij Jan Modaal met de knollen de pot in en komen die bedragen terecht bij de (politiek-)economische elite. Tenzij je Ferrari’s verkoopt, is dat voor de gemiddelde autodealer echter slecht nieuws. Jan Modaal kan de steeds duurder wordende nieuwe auto immers niet meer betalen.

Als het gaat om EV’s, is in Murica (maar we kunnen de parallel met Europa ook wel trekken) de verkiezing heel belangrijk. Dealers claimen dat de miljarden die Sleepy Joe heeft gestopt in het promoten van EV verkopen enigszins werken, maar dat klanten nog niet onverdeeld warmlopen voor EV’s. En dat dit alleen maar erger zal worden als de subsidies stoppen:

While sentiment about electric vehicle (EV) sales improved in Q3 following a low point in Q2, a majority of dealers continue to report EV sales that are worse than one year ago. A majority of dealers feel their EV sales will decline in the months ahead, not grow. The future EV sales index scores for both franchised and independent dealers were lower quarter over quarter and year over year in Q3. Cox Automotive

Nu gelden deze cijfers voor ‘Murica, maar in Nederland biedt is de verkoop van nieuwe auto’s ook al jaren geen reden voor een feestje meer. We zien eigenlijk dezelfde trend, alleen dan nog een geëxcacerbeerd door waanzinnig hoge belastingen op CO2-uitstoot. Waarvan akte.