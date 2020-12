Subaru heeft geen haast met eerste elektrische SUV - Autoblog.nl

SUV’s en elektrische auto’s zijn nu helemaal hip, toch lijkt Subaru niet veel haast te hebben met deze combi.

In navolging van Tesla proberen nu veel autofabrikanten koste wat het kost zoveel mogelijk elektrische auto’s op de markt te brengen. Duitse autofabrikanten, bijvoorbeeld, brengen iedere week wel een persbericht naar buiten te waarin ze zeggen écht heel hard te werken aan elektrische auto’s. Tegelijkertijd zijn er ook autofabrikanten die minder haast lijken te hebben met elektrische auto’s. Eentje daarvan is Subaru.

Vroeger waren Subaru’s nog populair in Nederland (en Europa), maar die gloriedagen lijken alweer enige tijd achter ons. Met een elektrische auto zouden de Japanners daar verandering in kunnen brengen. Het is dan ook niet gek dat ze vandaag met een mailtje aankondigen dat ze hun eerste volledig elektrische auto naar Europa willen brengen.

Subaru heeft geen haast

Wat wél gek is, is de inhoud van de aankondiging. Want ze zijn nogal spaarzaam met details. De elektrische Subaru wordt ongeveer zo groot als de Subaru Forester en rijdt op een Toyota-platform. En ze sturen een fotootje mee, die Toyota zelf eerder liet zien. Verder weten we alleen wanneer de auto op de markt komt: de eerste helft van dit decennium. Met andere woorden, veel haast heeft Subaru niet als het gaat om elektrische auto’s.

Toch kunnen we wel iets meer vertellen over de nieuwe Subaru, dan wat Subaru zelf zegt. Zo komt deze eerste elektrische Subaru waarschijnlijk in 2022, als we een eerder uitgelekt toekomstplan moeten geloven. Daarnaast helpt de verwijzing naar het Toyota-platform ons ook verder. Het gaat namelijk waarschijnlijk om het e-TNGA-platform, dat Toyota vorige week liet zien.

Harde specs als actieradius, accugrootte en pk blijven echter onbekend. In de komende maanden verklapt Toyota meer over hun platform, mogelijk helpt dat ons ook bij Subaru’s nieuwste model. Ergens volgend jaar geeft Subaru zelf meer info over de elektrische SUV.