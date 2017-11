Subaru WRX STI gaat kamikaze in Veenendaal

Collega @willeme verkeert momenteel in diepe droevenis.

Zoals de meesten van jullie wel weten is The Artist Formerly Known As @gtwillem enorm fan van het merk met de Pleiaden in het logo. Hij is inmiddels dan ook van plan om in het zwart gekleed naar Veenendaal af te reizen om een beetje whiskey op de grond te gooien voor de WRX STi die gisterenavond zijn Waterloo vond in de gelovige gemeente.

Nou heeft zo’n WRX STi natuurlijk enorm veel grip, maar alles heeft zijn grenzen. De bestuurder van dit grijze exemplaar kwam de grens gisteren tegen op de toerit van de A12. De Subie verloor het contact met het asfalt en kwam met een snelheid van ongeveer 80-100 kilometer per uur in aanraking met een lantaarnpaal.

Niemand raakte gewond bij het ongeval, maar volgens de politie moeten zowel de lantaarnpaal als de auto waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. Dat wordt dus een financiële tegenvaller voor de bestuurder. Gelukkig kost het in Veenendaal bijna niks om je auto te parkeren…

De politie wil je via Facebook overigens nog op het hart drukken voorzichtig te rijden, zeker met vorst aan de grond.



Image-Credit: Politie Veenendaal via Facebook